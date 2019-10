President Mozzarella è una bufala. Al massimo è Sergi Motorola

Ha sbagliato, più volte la pronuncia, ma non come diventato virale sui social

No, Donald Trump non ha mai chiamato Mattarella "President Mozzarella"

Sarebbe stato molto bello e divertente, ma Donald Trump non si è mai rivolto a Sergio Mattarella chiamandolo «President Mozzarella». Durante la conferenza stampa al termine dell’incontro allo Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Repubblica Italiana, in molti hanno percepito – sbagliando – in modo sbagliato la pronuncia americanizzata del tycoon statunitense. L’unica cosa evidente è che abbia qualche problema con le vocali italiane. Come accaduto per Giuseppi Conte, anche Mattarella diventa Sergi.

Il tutto parte da quella conferenza stampa congiunta tra Donald Trump e il presunto President Mozzarella. Il numero uno della casa Bianca, come da protocollo, fa gli onori di casa e presenta Sergio Mattarella con cui, fino a qualche minuto prima, aveva avuto un colloquio privato nello Studio Ovale su diversi temi.

President Mozzarella, la vera storia di una bufala

I veri problemi non sono l’aver detto President Mozzarella – parole mai pronunciate -, ma la vera questione è il nome di battesimo del presidente della Repubblica. Come si può vedere nel video, infatti, come Giuseppe (Conte) è diventato Giuseppi, anche Sergio viene americanizzato in Sergi.

Sergi Motorola e i dazi sulla pronuncia italiana

Se, poi, si volesse fare un’analisi fonetica più approfondita della pronuncia di Donald Trump, si può senz’altro dire che il nome Mattarella non viene scandito correttamente in più frangenti. Spesso e volentieri, infatti, sembra di sentire «President Motorola». Insomma, la pronuncia di termini italiani (forse per colpa dei dazi, chissà) non è dei migliori, ma dire che il numero uno della Casa Bianca abbia chiamato il capo dello Stato «President Mozzarella» non può che essere una bufale.

(foto di copertina: da diretta conferenza stampa tra Donald Trump e Sergio Mattarella)