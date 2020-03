Trump definisce “falsi” i dati sul coronavirus: “me lo ha detto molta gente”

In Italia ormai conosciamo bene il clima di grande apprensione nel quale stiamo vivendo l’ultimo periodo, ognuno a fare quello che può per evitare il propagarsi del contagio da coronavirus. Il mondo politico in primis non sta prendendo sotto gamba la questione, mettendo in atto provvedimenti come la chiusura delle scuole e lo stanziamento di 7,5 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese duramente colpite. Se la nostra politica, tra governo e opposizione, reagisce tutta più o meno con lo stesso livello di allerta, lo stesso non si può dire per il presidente degli Stati Uniti D’america.

LEGGI ANCHE >>> Individuato il primo focolaio europeo del coronavirus: è arrivato in Italia dalla Germania

Trump: «Tasso di mortalità Oms falso, è una mia impressione parlando con molta gente»

La fonte più attendibile del mondo ha confermato a Donald Trump che il tasso di mortalità del coronavirus, attestato al 3,4% secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe falso. Chi lo dice? La «molta gente» con cui Trump ha potuto parlare. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox il prescindete degli Stati Uniti ha parlato parlato di un «numero falso» in riferimento al 3,4% di mortalità poiché la sua impressione parlando con la gente è che tante delle persone che sono state colpite dal coronavirus «si riprenderanno rapidamente, senza neanche vedere il medico».

Trump scredita i dati scientifici

Non è di certo la prima volta che Donald Trump fa affermazioni di questo tipo. Le più famose sono quelle relative al riscaldamento globale: ne ha negato l’esistenza – salvo poi ripensarci -, ha confuso il meteo con il clima e non sono mancate nemmeno le gaffe sul ghiaccio polare. Il presidente degli Stati Uniti tende a trattare i dati scientifici in maniera superficiale, quindi, ma quest’ultima uscita sul coronavirus in questo particolare momento storico ha quasi dell’incredibile. Poco importa che, nel resto del mondo, moltissimi paesi stiano adottando misure stringenti fidandosi dell’evidenza dei dati scientifici. Se tanta gente a lui ha detto, parlando propria esperienza e dando un’opinione persona, che 3,4% e un numero troppo alto sicuramente non ha senso affidarsi sull’evidenza dei fatti fornita dalla scienza.

(Immagine copertina: screen di un video sul profilo Facebook di Trump)