In base a come respira, non sembra che Trump stia meglio di 20 anni fa

Il messaggio che Trump vuole lanciare è molto preciso e netto, come ha scritto anche su Twitter: «Non abbiate paura del Covid, non lasciate che domini le vostre vite. Mi sento meglio di 20 anni fa!». A ben guardare il suo arrivo alla Casa Bianca dopo le dimissioni dall’ospedale militare – ottenute, sembrerebbe, contro il parere dei medici – Donald Trump ansima e appare tutto fuorché in forma, o comunque non come uno che ha 20 anni di meno.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020



Trump ansima, l’ironia su quei 20 anni di meno

What was he doing 20 years ago? 😬pic.twitter.com/jMEZoEceLg — Chris Miller (@chrismiller_uk) October 6, 2020

Dall’aspetto affannato, come se fosse alla ricerca di aria e non riuscisse a respirare bene, non sembrerebbe uno in forma né tanto meno qualcuno che ha 20 anni di meno. In questo senso l’ironia su Twitter è già esplosa e il messaggio di Trump per sminuire gli effetti del Covid e le ragioni del suo ricovero gli sta tornando indietro come un boomerang. La superficialità di Trump nel gestire il suo contagio – dal giro elettorale in Suv al farsi dimettere prima della scomparsa dei sintomi e sicuramente prima di non essere più contagioso – potrebbe, a questo punto, costargli molto caro in termini di consenso.

Un gesto che gli si ritorcerà contro

Vista l’ironia sul web questo gesto di Trump, che vuole dimostrare di poter dominare la malattia e lanciare – ancora una volta – un messaggio preciso sul Covid (che non dovrebbe spaventare nessuno) potrebbe ritorcerglisi contro. A molti il presidente degli Stati Uniti non è apparso forte e in salute ma, al contrario, affannato e alla ricerca di aria dopo aver salito una semplice rampa di scale. La dimostrazione che, al di là di ciò che dice e della volontà di farsi dimettere, a 74 anni Donald Trump positivo al Covid non ha battuto la malattia e – anzi – si è mostrato provato dalla malattia che ha sempre tentato di minimizzare davanti a tutti i cittadini americani a meno di un mese dalle elezioni.