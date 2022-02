Attenzione a sms e messaggi Whatsapp che parlano di regalo e concorso Ferrero Rocher per San Valentino

Quella del concorso Ferrero Rocher San Valentino 2022 – con relativo regalo – è una truffa che sta girando in Italia nei giorni precedenti alla festa degli innamorati di quest’anno. Il mezzo preferito con il quale viene veicolato il messaggio che allude al fantomatico e inesistente concorso sono le catene Whatsapp e gli sms. Come capire che è una truffa? Cercando in rete non esiste traccia di questo concorso e, qualora esistesse, non sarebbe questo il mezzo con il quale l’azienda pubblicizzerebbe l’iniziativa.

Cosa sappiamo della truffa concorso Ferrero Rocher San Valentino 2022

La risposta è non molto, in realtà. A parlarne è Bufale.net, che ha ricevuto quella che non ha esitato a definire una «mole di segnalazioni» nel corso degli ultimi giorni, ma facendo una ricerca in rete – almeno per ora – non ci sono tracce del testo del messaggio. Quello che possiamo dire con certezza è che il testo arrivato a molti utenti allude a un concorso inesistente invitando a cliccare su un link che – come sempre in questi casi – mira a far cadere in trappola gli utenti per ottenere i loro dati personali.

Soprattutto rivolgendoci a coloro che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie ricordiamo che quando si ricevono messaggi sospetti di questo tipo da aziende o corrieri la prima cosa da fare è cancellarli. Qualunque link sia presente all’interno del testo non deve mai essere aperto prima di essersi accertati della natura della comunicazione. In questo specifico caso, il messaggio rimanda a un questionario che mira a ingannare l’utente.

Lo scopo è quello di lasciare intendere che chi clicca ha vinto un premio ma la sola cosa che accade e che i truffatori che hanno messo in giro il messaggio ottengono i vostri dati potendo, poi, compiere qualsiasi genere di truffa – dallo spacciarsi per voi all’accedere ai vostri conti -.