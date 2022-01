Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing

Il phishing non è più un’esclusiva delle comunicazioni via mail. Da tempo, infatti, i truffatori (gli scammer, scam+spammer) hanno trovato una nuova strada attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea. Frodi alla luce del sole, con utenti che si trovano di fronte a messaggi che arrivano attraverso le più classiche “Catene di Sant’Antonio”, con link che rimandano a portali in cui si consuma la truffa. L’ultimo caso è quello del messaggio Whatsapp sul bonus 500 euro a chi si vaccina.

Il messaggio ha una forma standard: confidenziale e con indicazioni che appaiono ben precise (con annessi errori di battitura). E recita:

«Ciao,

ho appena saputo che il Governo ha appena approvato un bonus di 500 euro per chi riceve una dose di vaccino anti-covid, al fine di aumentare il tasso di vaccinazione. Se ti sei già vaccinato richiedi qui il tuo bonus di 500 euro».

Poi, in fondo, c’è anche il famoso link su cui cliccare per essere rinviati a una pagina in cui è possibile richiedere questo bonus 500 euro a chi si vaccina. Ovviamente, per evitare che qualcuno continui a diffondere quell’indirizzo, noi lo abbiamo oscurato. Ma abbiamo visto come è strutturato quel portale.

Nella parte alta troviamo il logo del Ministero della Salute. Poi, più in basso, ecco la descrizione che rimanda esattamente al testo del messaggio phishing che sta circolando in queste ore. Cliccando su “Continua”, si fa la classica frittata e si rischia di diventare vittime di questa truffa. Ovviamente tutto quel che è scritto su quel sito è una truffa: non è scritto in nessun decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in nessuna circolare dei Dicastero della Sanità dell’esistenza di questo presunto bonus da 500 euro.

Nel giro di pochi secondi, infatti, la pagina si aggiorna e in basso compare un form da riempire: «Inserisci il tuo numero di cellulare per verificare se hai diritto al Bonus». Una volta fatto, la truffa è completa: si rischia che il proprio credito telefonico venga azzerato, o ci si ritrova iscritti a servizi di abbonamento – sempre tramite mobile – che scalano dal dispositivo tutto il credito disponibile. Insomma, una piccola truffa che, però, è arrivata via Whatsapp a moltissime persone.

Per tentare di rendere verosimile la truffa dei 500 euro a chi si vaccina, il sito presenta – nella sua parte bassa – una serie di commenti in stile Facebook. Si tratta, ovviamente, di nomi di fantasia, di profili e persone inesistenti (e quello di Laura Palmer è un indizio in questa direzione). Ovviamente, chi è già caduto in questa truffa deve mettersi in contatto con il proprio operatore telefonico e può anche segnalare il tutto alla Polizia Postale.