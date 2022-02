Colpo alla truffa (diffusa su Telegram) del falso negativo: chiusi 21 centri tampone

L’abbiamo descritta spulciando nelle chat di Telegram in cui questa truffa si promuoveva, cercando persone disposte a mettersi in gioco per far ottenere a cittadini no-vax il green pass rafforzato da guarigione post Covid-19. Si tratta della nota truffa del falso tampone positivo: un cittadino risultato già positivo al Covid-19 si presentava in farmacia o in un centro tampone con la tessera sanitaria di un altro cittadino non colpito dall’infezione per far sì che quest’ultimo potesse risultare positivo e poi, in un secondo momento, negativo con green pass rafforzato. Il tutto sfruttando la distrazione degli operatori (che non sempre chiedono il documento di identità) o una vera e propria connivenza. Venuti a conoscenza di questa truffa, i carabinieri del NAS hanno effettuato operazioni in tutta Italia, accertando violazioni in 21 centri tampone che, adesso, sono stati chiusi.

Truffa falso tampone, i NAS chiudono 21 centri

Le violazioni, c’è da dire, non riguardavano soltanto la truffa del falso tampone, ma anche l’esecuzione dei test in modalità non propriamente corrette, né dal punto di vista procedurale, né dal punto di vista del personale impiegato, né dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie. Ovviamente, nel calderone sono finiti anche i centri tampone che offrivano il fianco a raggiri di questo tipo.

Nei giorni scorsi, gli investigatori – partendo da alcune chat di Telegram in cui si ricercavano persone disposte a presentarsi con una tessera sanitaria differente ai centri tampone per poter favorire l’emissione di green pass non regolari – avevano avviato perquisizioni in migliaia di centri tampone. Il risultato, adesso, è sotto gli occhi di tutti.