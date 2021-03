Nel giorno dello sciopero Amazon torna la truffa sui buoni regalo per i 30 anni

No, non esiste nessun buono regalo per celebrare i 30 anni di Amazon. Nella giornata del primo sciopero Amazon Italia che ha avuto un’«adesione media del 75%, con punte del 90% in alcuni territori», come spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, torna a circolare il messaggio Whatsapp che veicola una truffa buoni regalo Amazon che punta allude a una finta celebrazione del trentesimo anniversario del sito di e-commerce. Giornata sicuramente propizia se si considera che lo sciopero terminerà alle 7 di domani mattina e che il messaggio sta circolando da circa un mese.

Truffa buoni regalo Amazon continua a circolare

Già un mese fa Bufale.net aveva segnalato l’esistenza di questa truffa e, come confermato da Amazon stesso, si tratta di una storia inventata. Tra le promozioni in corso nello store, infatti, non di fa menzione di una simile opportunità ma, nonostante questo, il messaggio è diventato virale e continua a circolare. La pagina indicata nel messaggio Whatsapp che viene inoltrato è quella dove poi si subisce l’attacco hacker: l’utente che entra viene invitato a pagare una cifra minima per ottenere il regalo che ha presumibilmente vinto. Il risultato è la cessione dei propri dati e l’accesso a conti e carte al truffatore. Chiunque riceva il messaggio non deve fare altro che ignorarlo.

Come evitare le truffe sui buoni regalo Amazon

Su Amazon esiste una sezione dedicata alle truffe buoni regalo Amazon. Nella pagina si legge che «sono diverse le truffe in cui viene chiesto di effettuare pagamenti per articoli o servizi via e-mail, telefono o SMS» e che «i truffatori utilizzano diversi metodi per raggirare le persone, tra cui richiedere Buoni Regalo di rivenditori noti». Amazon procede poi con una lista di consigli per evitare di subire una truffa che sono validi sia quando si parla di Amazon che quando si ha a che fare con annunci internet o offerte sospette.