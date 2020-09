Tiziano Ferro vuole supportare economicamente la famiglia di Willy

Latina e Colleferro non sono così distanti. Anche per questo, Tiziano Ferro su Willy ha le idee molto chiare. La vicenda dell’assassinio brutale del 21enne davanti a un locale della cittadina in provincia di Frosinone ha colpito molto il cantante, in uscita con un nuovo album di cover. In un’intervista al Corriere della Sera, Tiziano Ferro si è detto disposto a sostenere anche economicamente la famiglia del ragazzo pestato a morte a Colleferro.

Tiziano Ferro su Willy: «Disposto ad aiutare la famiglia»

«Questo fatto mi ha scioccato – ha detto Tiziano Ferro -. Mi rendo disponibile a supportare la causa, a sostenere anche economicamente famiglia e legali: questa storia deve trovare un finale giusto, anche se quello che è accaduto non sarà mai giusto». Un messaggio che arriva da Los Angeles, dove il cantante vive, e che risuona forte lungo i chilometri che lo separano dalla sua regione d’origine, il Lazio dove si è consumato l’omicidio di Willy.

Tiziano Ferro su Willy e la disponibilità di creare un movimento Black Lives Matter in Italia

Tiziano Ferro afferma di non avere quel senso di distacco e di superficialità che di solito ha chi si allontana dal proprio luogo di origine e, anzi, ritiene che la vicenda del ragazzo possa far riflettere in maniera molto più ampia sul ruolo che le minoranze hanno in Italia. Per questo, la nuova sfida è quella di sensibilizzare sull’argomento il nostro Paese: «È necessario – ha detto Tiziano Ferro – creare un movimento Black Lives Matter in Italia, sono disposto a creare delle linee di contatto per questo».

Impegno a 360 gradi e non soltanto musica, dunque. La vicenda di Willy Monteiro Duarte ha superato i confini e ha fatto breccia nell’opinione pubblica, coinvolgendo diverse personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Tiziano Ferro è pronto a scendere in campo direttamente, offrendo il proprio aiuto alla famiglia di Willy. Una famiglia che ha già raccolto la solidarietà del mondo dello sport – le società di calcio di Roma e Frosinone hanno già lanciato iniziative benefiche in suo sostegno – e che adesso riceve parole di disponibilità e di attenzione da parte di una delle voci più influenti della musica italiana nel mondo.