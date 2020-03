Tiziano Ferro è ormai diventato a Los Angeles un ambasciatore dell’Italia nel mondo. La sua simpatia lo ha portato a fare amicizia con tante altre star americane che vivono a Hollywood. Una di queste coppie è sicuramente quella composta da Leslie e Robert Zemeckies, l’amatissimo regista di capolavori come la trilogia di Ritorno al Futuro. Il cineasta e la moglie hanno deciso di mandare tramite Tiziano Ferro un dolce video messaggio a tutti gli italiani, con la signora che ha anche parlato nella nostra lingua.

Grazie immensi Leslie Zemeckis e Robert Zemeckis. Giganti sul grande schermo e nella vita💚❤️Il supporto per l’Italia,… Gepostet von Tiziano Ferro am Montag, 30. März 2020

Leslie e Robert Zemeckies nel messaggio ribadiscono il grande amore per il nostro paese e mostrano dei cartelli in cui c’è il messaggio che tutti ci stanno lanciando in questi giorni: “#iorestoacasa” perché solo così si può interrompere il diffondersi del contagio. Anche la California, dove vivono Tiziano Ferro e i coniugi Zemeckis è in lockdown per un’emergenza non più soltanto e europea ma mondiale.

Il papà di Ritorno al Futuro non avrebbe mai immaginato tutto questo, ma sta di fatto che la situazione purtroppo è sempre più grave. Il mondo intero guarda con affetto all’Italia, faro di speranza è di resistenza. Bisogna restare uniti e a casa, anche Marty McFly che non ha mai amato le regole sarebbe d’accordo.