I giornali titolano sul lockdown Capitol Hill durante l’insediamento di Biden non dicendo che la causa è un incendio

Fare titoloni in questo caso non è facile, è facilissimo visti gli accadimenti del 6 gennaio – con l’assalto a Capitol Hill -, le tensioni che ne sono nate e l’imminenza dell’insediamento di Joe Biden. Insediamento per il quale si stanno svolgendo proprio ora le prove generali. Sarebbe però opportuno e professionale specificare – quantomeno nei sottotitoli, in modo che l’informazione risulti chiara al lettore appena dopo il titolo – che la causa dell’evacuazione è un incendio. La notizia la stanno dando poco a poco tutte le edizioni online dei maggiori quotidiani italiani e nessuno si sta distinguendo in tal senso.

Titoli allarmistici lockdown Capitol Hill

Citiamone alcuni in cui la mancanza dell’informazione cruciale nel titolo spinge il lettore a cliccare pensando che si tratti di disordini simili a quelli del 6 gennaio, salvo poi capire dal sottotitolo – una volta entrati nel pezzo – che si tratta di un problema legato a un incendio in un accampamento di senzatetto nei pressi dell’area. Nel momento in cui scriviamo Ansa titola “Minaccia per la sicurezza, Capitol Hill in lockdown”; su Repubblica si legge “Washington, Congresso in lockdown per allarme sicurezza”; il Corriere scrive “Capitol Hill in lockdown durante le prove per l’insediamento di Biden”. Solo Il Fatto Quotidiano – per ora – ha inserito nel titolo la causa dell’evacuazione scrivendo “Washington: minaccia per la sicurezza, Capitol Hill messa in lockdown a causa di un incendio nelle vicinanze”.

Zona evacuata per incendio in un campo di senzatetto

Per capire il contesto della notizia basta entrare nei vari pezzi. Tutti i partecipanti alle prove per l’insediamento di Joe Biden sono stati allontanati per un’allarme sicurezza dovuto all’incendio in un accampamento di senzatetto nelle vicinanze. Le persone coinvolte sono al sicuro e sono state allontanate dall’ala occidentale del Campidoglio. Non è passato molto tempo prima che arrivasse la notizia che si è trattato solamente di uno sgombero preventivo e che non c’è mai stata alcuna minaccia concreta.