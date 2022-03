TikTok lancia un nuovo strumento di creazione in-app: TikTok Library

TikTok Library: la piattaforma TikTok lancia un nuovo strumento di creazione in-app. In questo modo, la stessa spera di rendere più semplice per i creators accedere ai contenuti di intrattenimento e prendere parte alle tendenze. Inizialmente, la «Libreria» conterrà i contenuti scelti da GIPHY – database online americano e motore di ricerca che permette agli utenti di cercare e condividere brevi video in loop senza audio che assomigliano a file GIF animati -, compresa la sua raccolta di GIF con suoni cosiddetta «GIPHY Clips». Ma TikTok sta già pensando a come rendere la Libreria più fornita di audio e suoni, modelli di testo e altri contenuti per i creators della piattaforma.

TikTok Library: la nuova funzione introdotta dalla piattaforma per creare contenuti e partecipare alle tendenze

TikTok presenta l’ultima novità del kit di strumenti per sviluppare e supportare la creatività dei suoi iscritti: «un nuovo strumento di creazione in-app con contenuti di GIPHY che offre l’opportunità di accedere a un’ampia gamma di contenuti, aprendo possibilità ancora più creative . La libreria sblocca anche una nuova categoria di contenuti di intrattenimento, rendendo facile per le persone iniziare o partecipare alle proprie tendenze, utilizzando clip dei loro programmi preferiti, GIF, meme e altro integrandoli perfettamente nei loro video TikTok. Per iniziare, la libreria sarà popolata con contenuti entusiasmanti e divertenti di GIPHY, inclusa la loro raccolta di clip GIPHY. Le clip GIPHY (GIF con audio) rendono condivisibili i momenti che definiscono la cultura, le citazioni popolari e le reazioni, consentendo alle centinaia di milioni di utenti che utilizzano GIPHY per l’espressione visiva di incorporarlo ora nella loro narrazione unica su TikTok. Scopri di più su GIPHY Clips e il suo lancio nella Libreria qui».

Sul portale della piattaforma è possibile trovare maggiori dettagli, per esempio, su come utilizzare la Library: dalla schermata della fotocamera, basta toccare la nuova icona Libreria sulla barra laterale verticale. Una volta entrati nella schermata «Libreria», si potrà scorrere i contenuti di tendenza o utilizzare la barra di ricerca per trovare qualcosa di specifico. Dopo aver scelto il contenuto, si potrà ritagliare alla lunghezza desiderata e tornare alla pagina delle riprese per continuare a riprendere il contenuto. La piattaforma ha affermato che offrirà le categorie di clip GIPHY come «reazioni» (GIF che mostrano l’emozione di qualcuno), «citazioni» (slogan o frasi celebri), «persone» (comunità di persone che condividono un hobby) e «momenti iconici» (discorsi di premiazione e momenti da non dimenticare di grandi occasioni).

TikTok ha comunicato che la funzione Libreria verrà implementata prima su sistemi Android e la prossima settimana su sistemi iOS, per poi raggiungere tutti gli utenti TikTok di altri sistemi in tutto il mondo. Sebbene la piattaforma abbia introdotto una Library che comprende solo i contenuti GIPHY, il fatto di non aver divulgato ulteriori dettagli sui possibili futuri partner fa pensare che tale nuova funzionalità sia ancora in uno studio iniziale. Anche perché lo stesso nome «Libreria TikTok» sembra riferirsi ad un portale di tantissimi contenuti ulteriori.