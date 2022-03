A cosa servirà la funzione «Watch History» di TikTok

È un modo per recuperare i propri video preferiti senza andarli a ricercare attraverso procedimenti più lunghi in piattaforma

Se non hai salvato un video che ti era piaciuto moltissimo su TikTok, allora potrebbe essere molto complicato farsi strada tra migliaia e migliaia di contenuti per ritrovarlo. Le alternative sono: ricordarsi il nome dell’utente che lo aveva caricato; arrivarci attraverso gli hashtag; sperare in un colpo di fortuna e ritrovarselo di nuovo in timeline. Tra qualche tempo, però, potrebbe essere tutto molto più semplice di così, con la funzione Watch History che la piattaforma starebbe sviluppando. È uscito qualche leak in proposito rispetto all’aggiunta di quella che sembra configurarsi come una vera e propria cronologia di visualizzazione interna alla piattaforma.

LEGGI ANCHE > Anche TikTok sospende i propri servizi di live streaming e download in Russia

Watch History su Tiktok, in cosa consiste la nuova funzione

NEW! TikTok Watch History https://t.co/vxXy9L0VJb — Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2022

Praticamente, nel menu principale di TikTok la piattaforma dovrebbe aggiungere una nuova voce, consultando la quale si dovrebbe avere accesso a tutti i video che sono stati visualizzati dagli utenti in un certo lasso di tempo. Si tratterebbe, quindi, della funzione ideale per recuperare un contenuto, per tornare a visualizzarlo: gli obiettivi restano sempre gli stessi, attenzione ai creators e maggior tempo di permanenza sulla piattaforma, oltre che una migliore accessibilità ai contenuti, soprattutto quelli di maggiore impatto.

Al momento, essendo questo un rumor che si è diffuso sui social network (non sono infrequenti sviluppatori e appassionati di piattaforme che condividono preview delle modifiche future che i vari social network mettono a disposizione per migliorare l’esperienza degli utenti) TikTok non ha confermato (né smentito) l’attivazione di questa funzionalità.