Negli Stati Uniti non sarà più possibile scaricare le app di TikTok e WeChat

Dopo le richieste di Donald Trump è arrivato l’ordine che diventerà esecutivo a partire dalla mezzanotte di domenica 20 settembre. Negli Stati Uniti, da quella data, non sarà più possibile effettuare il download di due applicazioni per smartphone molto in voga tra i giovani: TikTok e WeChat. A ufficializzare la notizia è una nota del Dipartimento commerciale degli Usa attraverso un comunicato in cui si parla – come spesso sottolineato dal numero uno della Casa Bianca – di sicurezza Nazionale.

«In risposta agli ordini esecutivi del presidente Trump firmati il agosto 2020 – si legge nella nota ufficiale che annuncia l’entrata in vigore dell’ordine -, il Dipartimento del Commercio ha annunciato oggi i divieti alle applicazioni mobili TikTok e WeChat per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti». Le app store dei vari smartphone cancelleranno le app a partire da domenica 20 settembre. E ben presto, non potendo fornire gli aggiornamenti, tutti gli utenti che sono già in possesso delle due applicazioni in questione non potranno più utilizzarle.

TikTok e WeChat bannate dagli Stati Uniti

Il motivo è quello sostenuto da tempo da Donald Trump: «Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha dimostrato come l’utilizzo di queste app minacci la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia». Insomma, la sicurezza nazionale passa – secondo il numero uno della Casa Bianca – anche dalle applicazioni. Ma il caso TikTok continua a far discutere dato che è in corso, tra mille ostacoli, una trattativa tra ByteDance (azienda produttrice) e la statunitense Oracle (eventuale compratore) per la compravendita dei diritti a stelle e strisce.

Motivi di sicurezza nazionale

Secondo il dipartimento di Commercio Usa, «ciascuna app raccoglie vaste aree di dati dagli utenti, inclusa l’attività di rete, i dati sulla posizione e le cronologie di navigazione e ricerca». Dati che finirebbero nelle mani dei servizi segreti cinesi. Per questo è stato deciso di bannare TikTok e Wechat.

(foto di copertina: da Pixabay)