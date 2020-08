Un nuovo capitolo della ‘guerra’ tra TikTok e Donald Trump. Dopo le tensioni delle ultime settimane, i vertici del famoso social network hanno deciso di passare alle vie legali nei confronti dell’amministrazione statunitense. Nelle ultime ore sarebbe emerso anche il ruolo di Mark Zuckerberg, fondatore e proprietario di Facebook (e non solo), nella decisione presa dalla Casa Bianca che si pone alla base dell’ordine esecutivo di vendita emanato dalla Casa Bianca.

«L’ordine esecutivo emesso dall’amministrazione il 6 agosto 2020 ha il potenziale di togliere i diritti alla comunità senza alcuna prova che giustifichi tale azione estrema e senza giusto processo – hanno comunicato i vertici alla guida del social network attraverso le parole del loro portavoce -. Siamo fortemente in disaccordo con la posizione dell’amministrazione Trump, secondo cui TikTok è una minaccia alla sicurezza nazionale, e abbiamo già spiegato queste obiezioni in precedenza».

TikTok fa causa a Donald Trump

«Ora è tempo per noi di agire – fanno sapere ancora da TikTok -. Non prendiamo alla leggera il far causa al governo, tuttavia sentiamo di non avere altra scelta che agire per proteggere i nostri diritti, e i diritti della nostra comunità e degli impiegati Noi riteniamo che l’amministrazione abbia ignorato i nostri diffusi sforzi per rispondere alle sue preoccupazioni». Il riferimento è a quei problemi di sicurezza che sono venuti all’orecchio di Donald Trump. Motivi che hanno spinto il numero uno degli Stati Uniti a prendere la decisione, attraverso un ordine esecutivo, di obbligare l’azienda a vendere.

Il mancato dialogo

Secondo i vertici di TikTok, Donald Trump avrebbe rifiutato qualsiasi tentativo di ascolto: l’azienda, infatti, voleva fugare qualsiasi dubbio sulla sicurezza del proprio social network al numero uno della Casa Bianca. Ma i colloqui non sarebbero mai arrivati, fino a quell’ordine esecutivo emanato di recente.

