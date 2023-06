Cosa c’entra TikTok con la Treccani?

Pillole di sapere. Anche sui social network. Che TikTok fosse una piattaforma estremamente aperta alla divulgazione culturale e scientifica, era cosa abbastanza nota. Anche perché alcuni hashtag (si veda il clamoroso successo di #booktok, che accompagna tutte le video recensioni e i video consigli sui libri da leggere) hanno avuto una diffusione globale. Per cercare di far fede a questo spirito pedagogico di una piattaforma che troppo spesso viene raccontata – anche a livello mediatico – restando troppo in superficie, con il rischio di ingigantire fenomeni che, invece, rappresentano casi isolati (ogni riferimento all’accezione negativa del concetto di challenge non è puramente casuale), una collaborazione tra TikTok, Edulia e Treccani ha fatto nascere una piattaforma che abbia l’obiettivo di arricchire la divulgazione di tematiche culturali attraverso volti noti della creazione dei contenuti digitali.

LEGGI ANCHE > Le nuove regole di TikTok per i contenuti modificati dall’AI

TikTok e Treccani, la piattaforma per la divulgazione culturale attraverso i volti noti dei content creator

Ilde Forgione per arte e musei, Antonio Mascoli per il cinema, Sebastiano Gravina per l’inclusività, Federico Rognoni per la comunicazione, Megi Bulla e Valentina Ghetti per l’editoria, Sandro Marenco per l’insegnamento, Alessandro per la chimica, Francesco Di Costanzo per le istituzioni. E – con una punta d’orgoglio – non possiamo non riservare una menzione speciale ad Andrea Petroni, che ha contribuito alla piattaforma per il settore del travel e che ha spesso collaborato con Giornalettismo per programmi e format di divulgazione. Chi, come noi, ha già sperimentato l’efficacia del suo stile comunicativo non può non evidenziare come scelte di questo tipo diano effettivo spessore al progetto.

“Da 0 a ∞: Pionieri digitali di oggi e domani” è la sezione speciale all’interno della piattaforma Edulia Masterclass: per accedervi non c’è bisogno di un abbonamento e la consultazione può rappresentare un’occasione per visualizzare le tante pillole video che, divise per argomento, puntano a offrire spunti per far crescere idee e progetti di chi le guarda con attenzione.

Le caratteristiche dei contenuti sulla piattaforma nata dalla collaborazione tra TikTok e Treccani

Set moderno e curato, luci soffuse e un ritmo gradevole. Le pillole hanno queste caratteristiche e, anche per questo motivo, risultano non soltanto educative, ma anche piacevoli all’ascolto. Andrea Petroni, ad esempio, è partito dalla sua esperienza e dalla sua storia (che ha raccontato anche ai nostri microfoni, nella rubrica Under The Reels a lui dedicata) per illustrare, nel suo intervento sulla piattaforma, l’importanza dell’approfondimento del tone of voice di un social network come TikTok per individuare le corde giuste da toccare per poter sviluppare il proprio progetto digitale.

Massimo Lapucci, presidente di Edulia dal Sapere Treccani, ha affermato: «Treccani è sinonimo di cultura da quasi 100 anni e oggi compie un altro passo nel futuro, aprendo nuove traiettorie di diffusione del sapere attraverso le piattaforme digitali: in linea con la propria mission, infatti, la partnership strategica con TikTok potrà offrire nuove chiavi di lettura della contemporaneità a pubblici più ampi e promuovere conoscenze con un impatto positivo soprattutto tra i giovani». Il mondo del sapere ha una storia (digitale) tutta da scrivere.