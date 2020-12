Non basta il video su Facebook, per i negazionisti Tiffany Pontes Dover è morta lo stesso

Se non avete sentito o visto almeno una volta la storia dell’infermiera Tiffany Pontes Dover, allora preparatevi, perché è una cosa davvero assurda. Si tratta di un’infermiera del CHI Memorial Hospital di Chattanooga, nel Tennessee. Quest’ultima, nel corso della somministrazione del vaccino, ha avuto un mancamento, dovuto a una sincope. Una condizione di salute di cui, tra le altre cose, la donna era consapevole. Tuttavia, per i complottasti è subito diventata l’occasione per ribadire la pericolosità del vaccino, sostenendo addirittura che l’infermiera fosse morta a causa di una reazione avversa-lampo del farmaco Pfizer.

Tiffany Pontes Dover, le fake news sul suo conto

Contestualmente al video, infatti, ha girato tantissimo un post in cui si afferma che la stessa infermiera fosse morta, dando vita a un clamoroso complotto internazionale in cui sarebbero coinvolti i potenti della terra (che avrebbero addirittura minacciato la famiglia affinché non divulgasse la notizia della morte della ragazza) e i siti di fact-checking che, secondo il complotto, sarebbero stati subito allertati per smentire la notizia stessa.

Visto il grande successo di questa teoria del complotto e della condivisione di questo meme (già, i meme, troppo spesso considerati una fonte attendibile di informazione), l’ospedale del Tennessee ha dovuto diffondere diverse note stampa per sottolineare come l’infermiera sia in realtà viva e vegeta. Non riuscendo a fermare con una sola dichiarazione ufficiale i rumors che riguardavano Tiffany Pontes Dover, allora l’ospedale ha persino dato indicazioni sulle fotografie – postate sui social dai parenti di Tiffany – in cui si vede l’infermiera mentre sta trascorrendo momenti privati con la propria famiglia, in vista delle vacanze natalizie.

Il video in cui compare Tiffany Pontes Dover

In più, nella serata di ieri, l’ospedale ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook in cui si mostra una sorridente (mascherina permettendo) Tiffany Pontes Dover mentre partecipa, insieme ai suoi colleghi, a una campagna di sensibilizzazione per il vaccino anti-coronavirus.

Accompagna al video anche il testo: «Siamo lieti di condividere che Tiffany Dover sta bene. Ecco un video in cui lei, oggi, appare circondata dai suoi colleghi, che la supportano tutti». Ma le storie su Tiffany continuano a circolare imperterrite sulle pagine social di tutto il mondo. Non bastano le immagini a smentire la malafede dei complottisti, come scrive anche il portale Bufale.net. Prima valeva il motto se non vedo, non credo. Ora sembra non bastare neanche più quello.