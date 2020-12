La video-bufala della Rolls Royce di Briatore che intralcia il traffico di Milano

Ricevere, verificare e pubblicare. Questo dovrebbe essere il modus operandi di ogni giornalista, senza cadere nei facili tranelli che offrono i social. Ma questa procedura non è stata rispettata da chi, vedendo quel video divenuto virale sui social, ha deciso di pubblicare notizie sulla Rolls Royce Briatore parcheggiata in divieto di sosta (e in malo modo) in via Carducci (angolo via Magenta) paralizzando il traffico stradale. Il filmato è reale, ma la ricostruzione fatta da alcune (tante) testate è errata: l’imprenditore, infatti, non era a Milano.

Quel video è virale da quasi una giornata, così come gli articoli che hanno voluto raccontare e descrivere l’accaduto. Si parla, in alcuni casi, di folla furente contro Briatore per l’auto parcheggiata in divieto di sosta, bloccando il traffico su via Carducci e dell’arrivo dello stesso imprenditore sul posto. Ma non è così. E lo spiega lo stesso Briatore su Instagram.

Rolls Royce Briatore, la bufala mentre lui è a Montecarlo

«Ci sono notizie di un episodio a Milano ieri, avrei bloccato il traffico con una Rolls Royce in via Carducci alle 5 del pomeriggio, con la folla inferocita che mi urlava contro: una bufala completa», tuona l’imprenditore. E ha ragione lui. Per avere conferma di tutto ciò, infatti, basta andare a vedere le Instagram Storie pubblicate sul suo canale, geolocalizzate in quel del Principato di Monaco. Insomma, una bella bufala arricchita dal tartufo bianco che appare nelle stories più recenti pubblicate da Flavio Briatore a Montecarlo.

Fidarsi troppo dei social

Questo caso fa capire ancora di più come una testata (e i giornalisti che vi lavorano) dovrebbero accertarsi prima della fonte e non prendere per buono quel che circola sui social. Alla fine, infatti, il rischio di incappare in fake news come quella della Rolls Royce Briatore è dietro l’angolo. Parcheggiato in divieto di sosta.

