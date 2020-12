La scelta è stata presa adesso apposta perché siamo a un passo dall’inizio della somministrazione del vaccino anti Covid in Gran Bretagna, dove Boris Johnson dovrebbe farsi iniettare il farmaco in diretta televisiva. Da adesso in poi Facebook rimuoverà le notizie false sui vaccini che vengono pubblicate sulla piattaforma. Quell’intervento della piattaforma Facebook – così come altre – che finora non è mai stato sufficiente ora dovrebbe diventare più incisivo avvalendosi della collaborazione con fact checker che sono parti terze, esterne a Facebook. In questo caso saranno le autorità sanitarie a stabilire quali notizie andranno eliminate dalla piattaforma.

Fake news vaccini Facebook: a decidere l’autorità sanitaria

A una decina di giorni dal Digital Services Act – con il quale l’Ue metterà mano alle regole del gioco sui social network – è imperativo intervenire sulle fake news che riguardano i vaccini. Già lo scorso marzo, quando il coronavirus è stato dichiarato pandemia dall’Oms, Facebook era intervenuto per contrastare ancor di più la disinformazione riducendo la visibilità delle pagine e dei gruppi no-vax e rifiutando false pubblicità su questa tematica. Ora, visto il delicato momento in cui stiamo per entrare con la somministrazione del vaccino prima nel Regno Unito e poi nel resto del mondo, occorre fare ancora di più.

Moderazione dei contenuti ancora difficile

Quando si parla di moderazione di contenuti è evidente che – di qualsiasi ambito si stia parlando – le notizie false riescono ancora a trovare terreno fertile e condivisione sui social. Gli interventi delle piattaforme si sono sempre rivelati insufficienti e ancora non esistono un algoritmo o una tecnologia capaci di fare un lavoro che solo l’essere umano riesce ancora a portare a termine con successo. Facebook ha annunciato che «nelle prossime settimane» si procederà con la «rimozione delle informazioni false sui vaccini che sono state confutate dagli esperti delle organizzazioni sanitarie su Facebook e Instagram». Ad essere nel mirino sono contenuti he «potrebbero includere informazioni false su sicurezza, efficacia e ingredienti dei vaccini». Una volta individuati saranno l’intelligenza artificiale e i moderatori a procedere. Anche Youtube e TikTok hanno dichiarato di voler rimuovere i post falsi sui vaccini.