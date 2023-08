Threads disponibile in Italia a breve: cosa sappiamo finora?

Quanto c’è di vero sul fatto che Threads sta per arrivare in Italia? Sicuramente una notifica è partita. Come abbiamo potuto vedere sui social, su Instagram è arrivata la possibilità – per chi volesse – di ricevere un promemoria per quella che viene definita «la nuova app di messaggistica di Instagram». Chi imposta il promemoria si troverà a ricevere una notifica su Instagram non appena Threads verrà rilasciato in Italia; una data precisa non c’è ma, ragionevolmente – se il promemoria è stato reso disponibile – non dovrebbe passare ancora troppo tempo.

#Instagram invia notifiche per attivare il promemoria per essere informati quando #Threads sarà disponibile nella tua zona (Italia) pic.twitter.com/7GW1Q6yywX — Alessandro Antonucci (@techworldaleant) August 6, 2023



Threads in Italia: quando e cosa si sa, per ora?

Threads non è stato lanciato in Italia e non è disponibile, attualmente, non solo per gli italiani ma anche per tutti gli utenti europei. Le ragioni le abbiamo già precedentemente approfondite e sono legate al modo in cui la piattaforma promette di gestire i dati dei suoi utenti, palesemente in contrasto con le normative dell’Unione. Zuckerberg – quando la questione è stata resa nota – ha comunque definito l’Europa un mercato importante rispetto al quale presto sarebbero stati presi dei provvedimenti.

Una delle ultime notizie sulla piattaforma è che – come abbiamo approfondito in un’altro articolo dedicato nella giornata di oggi – Threads è pronto ad evolversi tramite ricerca e web mentre lavora per rendersi adeguata alle regolamentazioni europee. Quando arriverà Threads in Italia? Non c’è data certa. L’unica cosa certa – come sarà capitato di vedere a tutti noi ricevendo la notifica – è che il lancio è previsto.

Il promemoria via Instagram per ricevere la notifica di quando uscirà è stato recapitato agli utenti nella notte tra il 5 e il 6 agosto. L’avviso in lingua italiana permette di settare un promemoria che invii una notifica dall’esatto momento in cui Threads sarà funzionante al 100% in Europa. Cosa succederà in quel momento? Di sicuro nel resto del mondo la reazione è stata molto calda, con tante persone che l’hanno voluta installare per provarla. A poco dal lancio, come era normale che fosse visto anche il massiccio utilizzo che ne è stato fatto, sono emerse una serie di criticità che hanno fatto calare a picco – facendoli arrivare a meno della metà – i 100 milioni di utenti che si sono registrati all’inizio.

Toccherà aspettare ancora un po’ per capire in che modo la nuova applicazione sorella di Instagram che punta a fare concorrenza a Twitter verrà affrontata in Europa e, più nello specifico, sul mercato nostrano.