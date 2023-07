Le ragioni sono precise e vanno cercate nel modo in cui Threads gestisce i dati utenti, palesemente in contrasto con le normative europee

Il lancio di Threads, il Twitter di Meta, è stato bloccato in Europa (per ora)

A renderlo noto a tutti gli utenti europei e del mondo ci ha pensato il Garante Privacy irlandese. Un portavoce ha parlato di requisiti che, per ora, l’applicazione ha dimostrato di non avere. Il lancio di Threads in Europa, quindi. è sospeso e la ragione va ricercata nella massiva quantità e qualità di dati che chiede agli utenti: oltre alle più classiche posizione e cronologia, tra le info richieste ci sono anche dati sensibili come quelli sulla salute o quelli finanziari. Le norme Ue – come noto – sono più stringenti di quelle in vigore nel Regno Unito e negli Stati Uniti – dove la piattaforma sarà disponibile a partire da giovedì -, quindi l’uscita nel vecchio continente è ufficialmente sospesa.

Threads in Europa, questione di requisiti

Almeno per ora, quindi, Threads non sarà disponibile per gli utenti europeo. Non è chiaro, al momento, se e quando Meta potrà lanciare il suo prodotto sul mercato del vecchio continente. Come riposta l’Irish Indipendent, un portavoce di Meta è stato contattato ma non ha dato disponibilità a commentare la questione.

Mentre Twitter ha apportato grandi modifiche – tra TweetDeck (che permette di gestire più feed e ricerca) a pagamento e la limitazione dei tweet visualizzabili, a seconda che ci sia stato o meno un pagamento alla piattaforma -, Instagram deve capire come superare l’ostacolo europeo puntando a riempire un vuoto che, ipoteticamente, Twitter potrebbe stare lasciando. Accogliere gli scontenti di Musk si potrà, per ora, solo al di fuori dell’Europa.

Un trattamento dati troppo superficiale Considerato come stanno le cose attualmente, è palese che per l’autorità irlandese per la protezione dei dati (DPC) ci sia troppa superficialità nella gestione dei dati sulla piattaforma Threads. La porta non è stata chiusa, considerato che il portavoce DPC ha detto «a questo punto» in riferimento alla mancata possibilità di rilascio, ma ci sono questioni alle quali sarà necessario lavorare.