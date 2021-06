TgCom 24 dice che Vanity Fair gli ha dato ragione sull’origine in laboratorio del coronavirus

Beati loro che hanno questa certezza. Nei giorni scorsi, partendo da un articolo di approfondimento di Vanity Fair USA, la redazione del Tgcom24 sta ripetendo che la rivista americana avrebbe dato ragione alla testata giornalistica d’informazione Mediaset circa l’origine artificiale del coronavirus. Lo ha fatto riproponendo in italiano un’inchiesta della stessa rivista americana che si intitola The Lab-Leak Theory: Inside the Fight to Uncover COVID-19’s Origins. In 12 punti, Vanity Fair avrebbe spiegato perché il coronavirus potrebbe essere fuggito dal laboratorio di Wuhan, ricalcando – in verità – alcune conclusioni che, recentemente, sono nuovamente tornate in auge, sia in seguito alla richiesta di un supplemento d’indagine, da parte di Joe Biden, rispetto all’inchiesta indipendente dell’Oms circa l’origine del coronavirus in Cina, sia in seguito alla notizia – riportata dal Wall Street Journal – a proposito di alcuni scienziati del laboratorio di Wuhan che avrebbero avuto sintomi compatibili (ma non è dimostrato che siano perfettamente sovrapponibili) a quelli del Covid-19.

Tgcom24 e Vanity Fair che gli dà ragione

Il 4 giugno scorso, la testata di Mediaset ha riproposto una traduzione dell’articolo di Vanity Fair con questo titolo: Covid fuggito dal laboratorio cinese, le indagini di Vanity Fair Usa danno ragione a Tgcom24. Contestualmente, il direttore Paolo Liguori si è sentito in dovere di fare un video – pubblicato sui canali social del Tgcom24 – in cui spiegava la motivazione di questa affermazione così perentoria, presentando la sua testata come una delle poche che, negli scorsi 18 mesi, aveva raccontato questa versione dei fatti.

Covid fuggito dal laboratorio cinese, le indagini di Vanity Fair Usa danno ragione a Tgcom24#ilgraffio #tgcom24 pic.twitter.com/2Ntd7leIIz — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) June 4, 2021

Ora, al di là del titolo scorretto (il Covid non è il nome dato al virus che sarebbe “fuggito” dal laboratorio cinese di Wuhan, ma è il nome dato alla malattia che si sviluppa a partire da Sars-Cov-2), occorre precisare anche che la teoria proposta da Vanity Fair resta tale e non presenta le certezze che, invece, sembrano caratterizzare le parole di Liguori in questo suo video.

Inoltre, da nessuna parte dell’inchiesta si evince che Vanity Fair «dia ragione a Tgcom24»: la testata non viene mai citata e le informazioni più “nuove” su questa teoria sarebbero di prima mano, in quanto la stessa Vanity Fair avrebbe consultato delle fonti interne all’amministrazione Usa.