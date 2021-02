Per TgCom24 il fatto che Noemi sia dimagrita la fa più sexy

Un titolo che dice tutto: «La nuova Noemi, più sexy e magra: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io”». L’articolo di TgCom24 – che delle donne parla spesso in termini poco adeguati, tra Sofia Richie maialina e il reggiseno dei Miley Cyrus – parla di Noemi. Il focus è il nuovo corpo di Noemi e tutto si concentra su un paio di frasi estrapolate da un articolo ben più lungo e in cui il discorso era molto più ampio di quello che può apparire nella manciata di righe che costituiscono il corpo del pezzo ti TgCom24. Frasi che, alla fine della fiera, sottolineano solo una cosa: che Noemi è più magra e quindi più sexy, come lascia intendere il titolo.

Titolo TgCom24 su Noemi più magra e sexy

In questo titolo è ovvio che magra e sexy vanno di pari passo e la citazione scelta per accompagnare l’incipit del titolo non fa che rincarare la dose: «Nell’altro corpo non mi sentivo più io». Altro corpo che, stando al titolo, sarebbe l’opposto ovvero grasso e poco attraente. Il centro dell’intervista fatta a Noemi da Vanity Fair è ben diverso però: si parla del «diritto, sacro, di trasformarsi in quel che si vuole, difendendolo» e della «libertà di inseguire l’ideale di bellezza in cui si crede, qualunque sia». Non per forza il magro e sexy, tanto per capirci.

La riflessione della cantante sul corpo

Quello che Noemi afferma nell’intervista a Vanity Fair va molto, molto oltre quello che TgCom24 insinua con un titolo semplicistico. Titolo che pone il focus solo sul fatto che magro sia sexy ma che non prende in considerazione l’ampio ragionamento sul piacersi a prescindere fatto dalla cantante di cui riportiamo qualche passaggio: «Per una che a 13 anni faceva il bagno al mare con la maglietta è tanta roba capire che si può essere accoglienti anche da molto magre, e leggere anche se la bilancia segna un peso alto». La morale della favola è che, secondo le parole della cantante, «si dimagrisce per se stessi e non per la società». Una Noemi dimagrita che mette al centro quello che veramente conta: piacersi a prescindere dai canoni che la società può imporre.