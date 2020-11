Sofia Richie maialina, le scuse le vogliamo direttamente da TgCom24

Storie di ordinaria amministrazione media e social. Nella giornata di oggi un articolo di TgCom24 dal titolo “Sofia Richie fa la “maialina” in riva all’oceano” è stato condiviso da Paola Turani – nota influencer da oltre 1,6 milioni di follower – che ha espresso sdegno per il titolo del pezzo e per il contenuto. Nell’articolo totalmente privo di contenuti – ma pieno di belle foto in una gallery acchiappa click – si parla delle vacanze di Nicole Richie e di una sua amica alle Bahamas. Le foto ritraggono le due sulla Pig Beach, la nota baia in cui nuotano i maiali, e chi ha scritto l’articolo ha ben pensato di sfruttare l’associazione per fare giochi di parole vergognosi e di bassa lega.

TgCom24 maialine: che pena quel titolo e il contenuto dell’articolo

Oltre al titolo con immagine e virgolettato annesso nel pezzo si legge(va): «Le due ragazze si divertono a giocare con loro dentro e fuori dall’acqua, come due vere maialine».

Anche Stefano Guerrera, altro influencer da quasi 270 mila follower, ha condiviso la storia di Paola Turani, permettendo alla questione di arrivare all’attenzione di ancor più persone. Il giovane ha anche commentato tramite il suo profilo Twitter, dove è particolarmente attivo, l’articolo incriminato venendo poi cancellato dalla stessa redazione (che ha anche provveduto a far sparire la condivisione del pezzo dai suoi social). Il potere degli influencer in situazioni come queste è prezioso perché va di pari passo con il lavoro di moltissime testate e di molti giornalisti che basano tanto di quello che fanno proprio sulla denuncia di questo tipo di messaggi anche e soprattutto quando arrivano da altre testate giornalistiche – o presunte tali -. Tornando a quel legge(va), ovviamente dopo l’attenzione arrivata dai social e i commenti negativi per quell’articolo, TgCom24 ha provveduto a ricalibrare prima il titolo e poi il contenuto.

Le scuse di TgCom24 che arrivano (ma nel modo sbagliato)

Giusto un paio di ore fa Paola Turani ha dato l’ultimo aggiornamento: insieme a Cathy LaTorre – Avvocathy su Instagram – hanno «sentito la redazione che si scusa e che ha cambiato l’articolo». L’articolo è stato modificato – con una scelta di foto dalla vasta galleria di Sofia Richie che rimane opinabile e inadeguata visto la polemica montata – e le scuse sono arrivate dalla voce di una influencer tramite le sue storie di Instagram. TgCom24 sa benissimo che le cose nel giornalismo – quando lo si fa con professionalità e serietà – sono molto differenti. Un errore madornale come questo avrebbe richiesto una rettifica e le pubbliche scuse rivolte ai lettori tramite il sito e i canali social di TgCom24. Scuse che – almeno per ora – non sono ancora arrivate.