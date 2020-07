L’irriverenza del rapper. Fedez è tornato a mettere in fila le parole e a trasmettere messaggi politici attraverso i testi delle sue canzoni. Roses, la sua ultima hit insieme a Dargen D’Amico presenta dei contenuti piuttosto duri, che rischiano di scompaginare il dibattito politico del post-coronavirus e delle future mosse dell’attuale panorama istituzionale. Ne ha per tutti, dalla maggioranza all’opposizione.

Testo canzone Fedez, tutti i riferimenti alla politica in Roses

Ci sono riferimenti all’episodio del Papeete con Matteo Salvini e i mezzi nautici della polizia:

Quest’anno niente bagno

Ultima spiaggia, Salò

Salvini non può più rubare

I poliziotti in pedalò

Niente trenino, Brigitte Bardot

Chissà se Totò userebbe Tik Tok

Ma l’attacco più duro arriva per Forza Italia con una stilettata a Maurizio Gasparri (che spesso ha litigato con Fedez via social network) e a Marcello Dell’Utri:

Senza testa l’uomo sopravvive pochi istanti

Eccezion fatta per Gasparri

Esco a prendere un po’ d’aria come ha fatto Dell’Utri

Ma mi rinchiudo in casa appena sento due starnuti (ecciù)

Testo canzone Fedez, il passaggio sulle bimbe di Giuseppe Conte

E se Fedez sembra molto critico nei confronti della gestione dell’emergenza coronavirus da parte della Regione Lombardia (prendo la pensione come Attilio Fontana è forse un riferimento alla gestione delle RSA durante la pandemia?), sembra essere molto più morbido con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il quale – ultimamente – ha anche avuto qualche parola d’elogio per come ha gestito l’emergenza coronavirus:

Nuovi divieti dentro ai decreti

Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti

Sogno un rosè, il Salento per me

Ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privèe

Il popolo dei social network si è scatenato: dopo la pubblicazione della canzone, infatti, sono stati tanti quelli che temono per possibili querele nei confronti di Fedez da parte dei politici protagonisti degli ultimi giorni. Ma la satira politica, soprattutto in musica, non si discute: qualsiasi azione sarebbe quantomeno inopportuna. Tuttavia, si sa, sono tempi molto strani…