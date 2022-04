Le nuove funzionalità di testo alternativo di Twitter

Twitter ha annunciato, da pochi giorni, che testerà una funzione di modifica – che, probabilmente, se introdotta, verrà riservata agli abbonati -, ed ora la piattaforma già sta lanciando due aggiunte alla sua funzione di testo alternativo. Da oggi in poi, le immagini con testo alternativo Twitter conterranno un badge «ALT» nell’angolo dell’immagine. Passando il mouse sopra il badge, comparirà la descrizione dell’immagine generata dall’utente.

Leggi anche > Twitter sta cancellando gli incorporamenti di tweet cancellati dal web

Testo alternativo Twitter: le nuove funzionalità della piattaforma

Da un po’ di tempo, la piattaforma ha reso più semplice aggiungere il testo alternativo ai caricamenti di immagini, permettendo agli utenti di Twitter di caricare contemporaneamente didascalia e foto, ovvero di creare una descrizione dell’immagine per aiutare le persone che utilizzano lettori di schermo o programmi di sintesi vocale. Ma fino ad ora, gli utenti non erano in grado di visionare quali immagini avessero o non avessero testo alternativo, se non utilizzando uno screen reader. L’utente, dunque, non poteva assicurarsi che il contenuto ritwittato fosse accessibile ai suoi seguaci ciechi o con una vista limitata, ma avrebbe potuto solo ritwittare e sperare che fosse a loro visibile. Spesso sui social network, gli utenti non disabili non si rendono conto di quanto il loro modo di pubblicare possa compromettere l’accessibilità ai contenuti da parte degli utenti con disabilità. Amy Pavel, assistente professore presso l’Università del Texas ad Austin che studia l’accessibilità tecnologica, a proposito dei meme, ha dichiarato che: «i meme sono piuttosto importanti nella comunicazione, in termini di sentirsi inclusi nella conversazione e di essere in grado di rispondere quando qualcuno ne pubblica uno», sottolineando l’importanza di comprendere il significato del meme per prendere parte pienamente alla conversazione.

Le nuove funzionalità di testo alternativo che Twitter sta introducendo rendono molto più accessibile la piattaforma agli utenti. Alexa Heinrich, esperta di accessibilità dei social media, ritiene che questa funzione sia un passo nella giusta direzione perché rende più evidente la presenza del testo alternativo, invitando gli utenti a conoscere la pratica dell’accessibilità. La stessa ha twittato di essere entusiasta che tutti possano provare questa funzione: «uno, rende più ovvio chi scrive il testo alternativo e chi no. In secondo luogo, la funzione è un ottimo strumento di apprendimento per chiunque voglia migliorare nella scrittura di testo alternativo perché ora puoi vedere facilmente ciò che gli altri scrivono».

I am so excited for everyone to experience this feature! One, it makes it more obvious who’s writing alt text and who isn’t. Second, the feature is a great learning tool for anyone who wants to get better at writing alt text because now you can easily see what others are writing. https://t.co/IKlO7XbSIS — Alexa Heinrich (she/her) (@HashtagHeyAlexa) April 7, 2022

Qualche ora fa, l’account Twitter Accessibility ha annunciato che: «come promesso, oggi il badge ALT e le descrizioni delle immagini esposte diventano globali. Nell’ultimo mese, abbiamo corretto i bug e raccolto feedback dal gruppo a rilascio limitato. Siamo pronti. Sei pronto. Descriviamo le nostre immagini!».

As promised, the ALT badge and exposed image descriptions go global today. Over the past month, we fixed bugs and gathered feedback from the limited release group. We’re ready. You’re ready. Let’s describe our images! Here’s how: https://t.co/bkJmhRpZPg https://t.co/ep1ireBJGt — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) April 7, 2022

Twitter afferma che queste nuove funzionalità saranno attive da oggi in poi per tutti gli iscritti a livello globale. Sul sito della piattaforma, nella sezione «centro assistenza», è possibile visionare «come scrivere fantastiche descrizioni di immagini» ovvero come scrivere alt text e trovare anche alcuni possibili esempi: «le descrizioni delle immagini, dette anche testo alternativo o testo alternativo , sono descrizioni testuali di un’immagine. Queste descrizioni supportano le persone non vedenti, ipovedenti, che utilizzano tecnologie assistive, vivono in aree con larghezza di banda ridotta o desiderano più contesto. Scrivere descrizioni di immagini su Twitter è diverso da scriverle altrove sul Web in tre modi: Twitter ha un limite di 1.000 caratteri, la descrizione è l’unico posto che garantisce la descrizione di un’immagine, tutti possono accedervi. L’obiettivo di scrivere descrizioni di immagini è di essere chiaro e conciso, dando più contesto al tuo Tweet».