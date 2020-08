Nuovo terremoto ai Castelli romani, la terra torna a tremare nella notte

Nuova scossa di terremoto ai Castelli romani nella notte tra venerdì e sabato. Poco dopo la mezzanotte infatti la terra è tornata a tremare con la scossa più forte che è stata registrata alle 12 e 52 di notte e che secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata pari a 2.8 gradi della scala Richter con epicentro a 4 km a nord-ovest di Lariano, nella zona del Vivaro. Non risulta nessun danno a cose o persone.

Terremoto ai Castelli Romani, le scosse dal pomeriggio alla notte

Sale così ad almeno 10 il totale di scosse di terremoto ai Castelli Romani registrate dai sismografi dell’INGV. Dopo le tre scosse del pomeriggio, con la più forte di magnitudo 3, la terra ha infatti tremato almeno altre tre volte nella notte con lo stesso epicentro poco fuori Lariano. La prima a mezzanotte, con una scossa di magnitudo 2.1, seguita da altre due alle 12.46 e alle 12.52, la prima sempre di magnitudo 2.1 e la seconda invece più forte, da 2.8. Quest’ultima, con epicentro a una profondità di appena 9 km, è stata sentita chiaramente anche nelle zone di Genzano, Frascati e sui Colli albani con tante persone che sono scese in strada per paura di altre scosse ancora più forti. un timore raforzato dal rilevamento di due scosse, molto più leggere registrate alle 21.28 e 22.09, rispettivamente di magnitudo 1.6 e 1.8 che fanno pensare chiaramente a uno sciame sismico in atto.

Le reazioni social al terremoto ai Castelli romani

Tante le reazioni anche sui social delle persone che hanno sentito le scosse. In molti hanno cercato conferme alle scosse online scoprendo anche che i Castelli romani sono zona sismica, mentre qualcuno ha cercato di sdrammatizzare facendo riferimento a tutte le tragedie già avvenute nel 202o e di fatto sottolineando che un terremoto sarebbe in linea con l’andamento disastroso dell’anno a livello globale.

