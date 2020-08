La scossa di terremoto a Roma e provincia

Una scossa di terremoto a Roma, con magnitudo provvisoria fissata tra 3 e 3,5 gradi della scala Richter, è stata avvertita quest’oggi, 28 agosto, intorno alle 14. L’epicentro sarebbe da collocare nella zona tra i Castelli Romani e il centro della Capitale. Sono state tante le persone che l’hanno avvertita e che hanno riportato le loro impressioni sui social network. Da una successiva rilevazione, l’INGV ha fissato la magnitudo dell’evento sismico a 3 gradi della Scala Richter.

LEGGI ANCHE > Scossa di terremoto a Roma alle 5.03: magnitudo di 3.3

[STIMA #PROVVISORIA ] #terremoto Mag tra 3.0 e 3.5 ore 14:00 IT del 28-08-2020, prov/zona Roma #INGV_25155961 https://t.co/QSEAqeg269

Anche l’11 maggio scorso la Capitale era stata investita da un evento sismico della stessa intensità di quello che è stato rilevato nel primo pomeriggio di oggi. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita in maniera più distinta nei comuni di Marino, Albano, Genzano e Velletri. L’epicentro, infatti, è stato registrato tra Lariano e Rocca Priora, a una profondità di circa 10.2 chilometri.

Qualche minuto dopo rispetto alla prima scossa, nel territorio dei Castelli romani è stata avvertito un secondo terremoto di intensità più lieve rispetto a quello fatto registrare alle 14 ( 2.0 ML profondità 10.5 Km in zona 4 km NW Lariano).

Intanto, gli effetti della scossa si fanno avvertire nella Capitale: Atac ha annunciato che la circolazione sulla linea C della metropolitana sta subendo dei forti rallentamenti in seguito a delle verifiche strutturali immediatamente successive all’evento sismico.

#info #atac – metro C: circolazione con forti rallentamenti per verifiche tecniche in seguito a terremoto. Seguono aggiornamenti #Roma https://t.co/2c4e2EHt3g

— infoatac (@InfoAtac) August 28, 2020