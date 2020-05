Scossa di terremoto a Roma alle 5.03: magnitudo 3.3

Scossa di terremoto a Roma alle 5.03 della mattina dell’11 maggio. La Capitale è stata svegliata da una breve e intensa scossa che l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ha quantificato in una magnitudo di 3.3 della scala Richter. Atteso il dato definitivo sull’entità del terremoto a Roma. Al momento, non si registrano danni a cose o a persone. In diversi quartieri qualche persona si è affacciata in strada, ma la situazione resta complessivamente tranquilla, al momento.

Terremoto a Roma magnitudo 3.3, la reazione

#terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 5 km SW Fonte Nuova (RM) — Barclay Cooper Redway (@BCRedway) May 11, 2020

L’epicentro è stato individuato nell’area di Fonte Nuova Roma, 33.303 abitanti, nell’area della città metropolitana di Roma Capitale nella riserva naturale della Marcigliana. Stando a quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro si troverebbe a circa 11 chilometri di profondità. Attualmente, la situazione è tranquilla a Roma, anche se resta la paura tra i cittadini. La scossa di terremoto si accompagna anche all’imminente arrivo di un temporale, con tuoni che si avvertono distintamente in lontananza. I boati che si avvertono, pertanto, riguardano questo fenomeno meteorologico e non il terremoto a Roma, la cui entità – sebbene intensa – è stata comunque modesta.

I comuni compresi entro 20 km dall’epicentro del terremoto sono Fonte Nuova (a 5 km), Mentana (9), Monterotondo (10), Roma (11), Guidonia (13), Sant’Angelo Romano (14), Riano (15), Ciampino (18), Tivoli (18), Castelnuovo di Porto (19), Sacrofano (19), Palombara Sabina (19), Frascati (20), Formello (20) e Capena (20).