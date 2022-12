Ora ci si può iscrivere a Telegram, anche senza collegare una SIM

Un nuovo aggiornamento di Telegram permetterà agli utenti di procedere nella direzione di una maggiore privacy. L’app di messaggistica istantanea di proprietà di Pavel Durov, infatti, permetterà agli utenti di iscriversi e di usufruire dei propri servizi anche senza collegare, per forza di cose, una scheda SIM. Dunque, l’iscrizione all’app potrà avvenire anche attraverso altra tipologia di numeri, generati attraverso blockchain, che è possibile ottenere a pagamento. La notizia è stata pubblicata sul blog ufficiale di Telegram.

Telegram senza SIM, l’app permetterà anche una modalità diversa di iscrizione al servizio

«Oggi inizia una nuova era della privacy – si legge nel blog di Telegram -: ora è possibile registrare un account Telegram senza una scheda SIM, utilizzando numeri anonimi basati su blockchain. Puoi acquistare tali numeri sulla piattaforma Fragment». Nella fattispecie, Fragment è esterno a Telegram, ma è un partner attraverso il quale la piattaforma ha sempre offerto dei servizi aggiuntivi agli utenti dell’app di messaggistica istantanea. In particolare, la descrizione di Fragment è quella di una piattaforma dove possono avvenire compravendite di username, attraverso tecnologie criptate e – potenzialmente – sicure.

Si tratta davvero di una rivoluzione copernicana per quanto riguarda l’app di messaggistica. Il collegamento a una utenza telefonica, infatti, aveva sempre rappresentato una caratteristica imprescindibile per questo tipo di servizio. Può darsi che, in base al funzionamento di questa nuova funzionalità, si possa aprire davvero una nuova strada, non soltanto per Telegram, ma anche per tutte le altre app di messaggistica istantanea.

In base a quanto riportato sul blog ufficiale, una volta ottenuto il codice criptato, basterà inserirlo nella schermata dedicata di apertura dell’applicazione. Automaticamente, i contatti di Telegram collegati a quello specifico account verranno aperti e saranno, quindi, disponibili per l’interazione.