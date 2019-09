Roberta Lombardi annuncia che il M5S avrà un nuovo ‘direttorio’ chiamato ‘Team del Futuro’

Ormai siamo al futurismo. Il Movimento 5 Stelle avrà una nuova struttura collegiale al suo vertice. Luigi Di Maio non sarà più il leader politico solo al comando. Roberta Lombardi, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, ha annunciato che tra qualche giorno il Movimento 5 Stelle sarà coordinato da un nuovo direttorio formato da 12 persone e da 3/4 rappresentanti del territorio. La differenza con il vecchio direttorio del Movimento 5 Stelle? Innanzitutto il nome: si chiamerà Team del Futuro.

Team del Futuro, la scelta del Movimento 5 Stelle

«Non si tratta di un direttorio vero e proprio come eravamo abituati a concepirlo – ha detto Roberta Lombardi – ma un Team del Futuro formato da 12 persone e da 3/4 rappresentanti dei territori. Ovviamente, questa decisione sarà votato sulla piattaforma Rousseau». Lilli Gruber, dopo la rivelazione, ha incalzato la stessa Lombardi, attualmente consigliera regionale nel lazio.

Roberta Lombardi annuncia come funzionerà il Team del Futuro

La giornalista le ha chiesto se farà parte di questo Team del Futuro. «Che domande che mi fa – ha detto la Lombardi tradendo un finto imbarazzo per la domanda che, in realtà (come si evinceva anche dalla presentazione di Lilli Gruber nell’anteprima del programma), era già preparata -. Io mi metto a disposizione, se il popolo del Movimento 5 Stelle vorrà fare questa scelta, io sarò ben felice di far parte di questo gruppo».

Roberta Lombardi fa parte di un’ala del Movimento 5 Stelle particolarmente critica con Luigi Di Maio ed è molto vicina al fondatore Beppe Grillo. Probabile, dunque, che sia una delle candidate ad accompagnare l’attuale leader politico del Movimento nella sua esperienza di leadership del partito: «Luigi Di Maio è un ragazzo molto intelligente – ha detto la Lombardi in trasmissione -, non ha più tutti gli incarichi che aveva qualche settimana fa. Svolgerà i suoi attuali ruoli con competenza».