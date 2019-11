La Tampon Tax viene abbassata, ma solo per i prodotti igienico sanitari femminili che siamo completamente biodegradabili. È la vittoria ottenuta dal Movimento 5 Stelle e annunciata via twitter dal Ministro dell’economia e delle finanze della Repubblica Italiana Roberto Gualtieri.

Tampon Tax: ottenuta l’Iva al 5% per gli assorbenti biodegradabili

«Tagliata la tampontax». L’annuncio viene dato dal ministro del Mef nella sera di giovedì 28 novembre attraverso un Tweet, con tanto di foto del ministro Gualtieri sorridente di fronte alle donne che si sono battute per far abbassare l’Iva sugli assorbenti, in primis Laura Boldrini che nello scatto non nasconde la sua soddisfazione. «L’IVA su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%» continua il tweet pubblicato dal ministro, che gioisce di quello che viene definito come «un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di Intergruppodonne».

Laura Boldrini ha definito l’abbassamento dell’Iva «una prima risposta al problema posto con determinazione dall’intergruppo delle deputate in merito all’abbassamento dell’Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili», commenti in linea con quello della viceministra all’Economia Laura Castelli che ha parlato di «un grande risultato, cui abbiamo lavorato intensamente con il Parlamento in questi anni. Un segnale di civiltà, con una visione green. Sono molto contenta».

Tagliata la #tampontax. L’IVA su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel #decretofiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di #Intergruppodonne pic.twitter.com/Di8fsSmUqM — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) November 28, 2019

