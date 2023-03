Il progetto di tamargi79 è nato dalla rivisitazione del latte e cereali

Cos’hanno in comune dolcetti, biscotti, muffin o budini (insomma chi più ne ha più ne metta) con sport e dieta ferrea? Se la risposta è assolutamente nulla, ancora non conoscete Ivan Emanuele Maraglione alias @tamargi79, che già da qualche anno offre ai suoi seguaci appetitose ricette fit, capaci di saziare i più golosi ma stando attenti alla linea.

Chi è tamargi79: tutto è iniziato dalla rivisitazione del latte e cereali

È il 2019 quando Ivan inizia a rivisitare, per caso, la classica colazione composta da latte e cereali, sana si ma anche estremamente noiosa e poco invitante, con delle ricette fit capaci di sfamare vista e palato senza opporsi ad un regolare regime alimentare. Cosa significa sfamare la vista? Oltre a essere buoni e poco calorici, i dolci preparati da Ivan sembrano assolutamente identici a quei piaceri proibiti che – quando ce li concediamo – mandano in fumo i buoni propositi della dieta.

D’altra parte, il percorso che ha portato Ivan a scoprire questa passione non è stato affatto semplice: nel corso della sua vita ha lottato duramente per ottenere il fisico che desiderava, imparando a fronteggiare e in qualche modo a sconfiggere chi lo denigrasse per il suo aspetto esteriore. La vita è piena di sliding doors e riuscire a riappropriarsi del suo corpo dimagrendo, sancendo così il primo vero punto di svolta nella sua vita, non ha fatto altro che incentivare Ivan ad aiutare tutte quelle persone che ricercano un equilibrio fra healthy food e gusto.

In fondo, avere una risonanza social così ampia, rende possibile veicolare i propri ideali alla community che ha costruito con impegno e dedizione, potendo insegnare che denigrare qualcuno come persona, anche solo per il suo aspetto esteriore, non farà altro che rendere la tua vita vuota mentre il mondo va avanti. E Ivan ci è riuscito. Content creators nell’online, ma anche ingegnere edile e accanito calciatore nell’offline: è così che Ivan dimostra che non è mai troppo tardi per costruire il tuo domani migliore, diventando una figura solida e piena di vita.