Come funzionerà il Super Green Pass in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio

Arriva il via libera all’unanimità da parte del Consiglio dei ministri. L’Italia mette in campo il Super Green Pass per contrastare la quarta ondata che ormai riguarda anche il nostro paese, con i dati relativi ai nuovi contagi, alle ospedalizzazioni e alle terapie intensive in costante aumento da un po’. Adnkronos apprende quelle che sono le date di inizio e fine validità della misura del Super Green Pass in zona bianca: si parte il 6 dicembre e la misura proseguirà fino al 15 dicembre. Come promesso, dunque, il Natale sembra essere salvo per coloro che hanno scelto di vaccinarsi. Il super passaporto verde, infatti, verrà fornito solo alle persone che si sono vaccinate o che sono guarite. Come funzionerà il Super Green Pass?

Come funziona il Super Green Pass approvato dal Cdm

Secondo il nuovo regolamento dal 6 dicembre al 15 gennaio i ristoranti, gli stadi, i cinema, gli hotel, le palestre e tutti i luoghi adibiti all’intrattenimento e alla socialità saranno accessibili solo per chi avrà la nuova versione del Green Pass appositamente creata per garantire feste natalizie più sicure sul fronte della diffusione del virus. Dal 15 dicembre, inoltre, scatta l’obbligo vaccinale per docenti e forze dell’ordine. Per quanto riguarda i posti di lavoro, invece, l’accesso continuerà ad essere garantito tramite la dimostrazione di tampone negativo.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, tra le novità introdotte dal decreto approvato il 24 novembre dal Cdm figura anche l’obbligo di Green Pass base per accedere ai mezzi di trasporto pubblici, sia treni regionali che trasporto locale. Vietato l’accesso senza Super Green Pass anche a spettacoli, cerimonie e feste. Palazzo Chigi conferma che la validità del Super Green Pass cala da 12 a 9 mesi.

Sono 7 su 10 gli italiani favorevoli

Secondo quanto emerge da un sondaggio di Emg-Different per Adnkronos il 70% degli italiani, in media, ha detto di essere favorevole al Green Pass rafforzato. Nello specifico, la domanda rivolta al campione intervistato è stata: «È favorevole o contrario al Green pass rafforzato con restrizioni anti covid per i non vaccinati?». Il 25% del restante campione si è detto contrario mentre il rimanente 5% ha preferito non esprimersi in merito alla questione.

Entrando nel merito dei dati raccolti il 23 novembre 2021 su un campione di 1382 casi, risultano più propensi alle restrizioni per i non vaccinati gli uomini (79%) delle donne (62%). Per quanto riguarda l’età, invece, il 78% degli over 55 si è detto favorevole mentre tra i 35 e i 54 anni e tra gli under 35 la percentuale scende al 64%. Geograficamente parlando i meno favorevoli al Super Green Pass sono quelli del Nordest (60%) seguiti da quelli del Nordovest (69%); più alte le percentuali se si va al Sud (72% favorevole), sulle Isole (75%) e in Centro Italia (78%).

(articolo in aggiornamento)