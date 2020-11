«Stefano, smaschera Dayane: ci ha usato»

Dayane Mello, nel raccontare la storia con Stefano Bettarini, l’ha definita solo “una scopata”, sue parole. Ma se fosse davvero così, come è possibile che in quell’arco di tempo durato tre settimane, prima che lei lo tradisse con un giocatore di basket alla discoteca “The Club” di Milano, Stefano abbia avuto una fitta corrispondenza dll’Honduras (dove faceva l’inviato) con la stessa Dayane, fatta di lunghe video chiamate e presentazioni “ufficiali” anche con l’ex suocera di lei che ha conosciuto Bettarini al telefono ?

In ogni caso Giornalettismo rivela che la madre di Stefano Sala, ex compagno della Mello, ha contattato Bettarini poco prima di entrare nel reality avvisandolo in modo netto e chiaro. Queste le parole che non possono essere smentite: «Stefano, smascherala. Lei si è approfittata di noi e poi ci ha sputtanato come se fossimo carne da macello. Ha sempre fatto i “Bip” comodi! È subdola, invidiosa e gelosa. Noi ci siamo conosciuti in quella famosa telefonata, scusami ma ho rabbia dentro».