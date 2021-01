La storia della storia Facebook di Conte contro Renzi

La certezza non c’è e difficilmente si saprà la verità. Pochi minuti prima delle 14 di oggi, giovedì 14 gennaio, è circolata la voce social di una storia Facebook di Giuseppe Conte contro Matteo Renzi. Dall’account-pagina ufficiale del Presidente del Consiglio sarebbe stata condivisa una foto – con tanto di swipe up – che rimandava a un gruppo Facebook (con evidenti simpatie pentastellate) che si chiama: «Conte Premier – Renzi e casa!». Utilizziamo tutti i condizionali d’obbligo visto che, per il momento, non è possibile risalire alla veridicità di quella condivisione.

LEGGI ANCHE > L’ex ministra Bonetti pubblica su Facebook le foto degli scatoloni a Palazzo Chigi

Questo lo screenshot che sta circolando.

Il tutto riportava a un gruppo Facebook di sostenitori del Movimento 5 Stelle: ‘Conte Premier – Renzi a Casa!’. Si tratta di una community Facebook creata proprio nella giornata di oggi e che conta già oltre 3500 iscritti. Il tutto realizzato da una pagina Infopolitica (anch’essa molto vicina ai pentastellati).

Storia Facebook di Giuseppe Conte

Ovviamente utilizziamo tutti i condizionali del caso, in attesa di una spiegazione ufficiale che confermerebbe o smentirebbe quanto sta circolando in queste ore sui social. Qualora si rivelasse vera, sarebbe un qualcosa di molto grave e sgradevole, soprattutto per le modalità di comunicazione social.

La smentita dello staff

«Stiamo facendo verifiche per capire cosa è successo – ha detto il responsabile media di Palazzo Chigi Dario Adamo all’AdnKronos – ma io e il mio staff siamo estranei alla cosa». Lo staff che cura la comunicazione social del Presidente del Consiglio sottolinea come potrebbe esser stato anche un attacco hacker. Un eventuale violazione che, oltre a essere molto grave, sembra essere anche molto strana.