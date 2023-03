Kindle non permetterà più di stipulare abbonamenti a giornali e riviste

Amazon ha scelto di uscire dalla catena dell’editoria. La decisione che Amazon ha preso è quella di smettere di vendere sia le riviste in formato Kindle tramite Newsstand sia gli abbonamenti a riviste e giornali in formato cartaceo. Il cambiamento relativo a Kindle per quel che riguarda l’abbonamento ai giornali è iniziato lo scorso 9 marzo e prevede una serie di tappe che Amazon stesso ha spiegato.

LEGGI ANCHE >>> Gli abbonati Amazon Kindle Unlimited potranno leggere alcune delle riviste italiane gratuitamente

Kindle abbonamento giornali, cosa cambia e quando

A partire dal 9 marzo non è più possibile abbonarsi a Kindle Newsstand (che permetteva di ricevere le riviste in formato Kindle) né rinnovare un abbonamento annuale già stipulato. Anche gli abbonamenti ai cartacei non possono più essere rinnovati tramite Amazon. La prossima tappa che Amazon segna è il 5 giugno: dalle 23.59 si quella data non sarà più possibile gestire i propri abbonamenti a riviste cartacee, quindi tutte le richieste di assistenza clienti per gli abbonamenti ancora attivi dovranno essere gestite direttamente dagli editori.

Altra data fa segnate, il 4 settembre: fino a quel giorno chi ha stipulato un abbonamento mensile a Kindle Newsstand continuerà a riceverlo salvo cancellazione. Passata questa data, non sarà più possibile rinnovare l’abbonamento. Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali all’Edicola Kindle, questi continueranno ad essere attivi fino alla prima delle due date di scadenza o – comunque – entro e non oltre il 4 settembre.

E quindi che succede ora?

Tutte queste informazioni riguardano gli abbonamenti Usa. Cosa accadrà in Italia – dove dallo scorso novembre Amazon Kindle Unlimited ha messo a disposizione gli abbonamenti a molte delle principali riviste mensili e settimanali – non è stato ancora comunicato ma sembrerebbe logico ipotizzare che anche dalla libreria italiana i giornali spariranno. Amazon chiarisce che gli abbonati verranno reindirizzati direttamente alle «opzioni di abbonamento alternative fornite dagli editori » visitando la pagina delle loro sottoscrizioni.

«Alcuni abbonamenti a riviste digitali sono disponibili anche in Kindle Unlimited», precisa Amazon, aprendo alla possibilità di rimanere sulla piattaforma per riviste e giornali. Bisognerà vedere a quali condizioni.

Le dichiarazioni di Amazon

Come riporta The Verge, Amazon ha spiegato che l’operazione rientra in un «processo annuale di revisione della pianificazione operativa» in cui «analizziamo sempre ciascuna delle nostre attività e ciò che riteniamo di dover cambiare». La portavoce Julie Lee ha proseguito: «A seguito di una valutazione dei nostri abbonamenti a riviste e giornali e delle vendite di singoli numeri, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere questi servizi. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo eliminando queste offerte in modo graduale nell’arco di diversi mesi».