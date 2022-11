Gli abbonati Amazon Kindle Unlimited potranno leggere alcune delle riviste italiane gratuitamente

C’è una grande novità per i cittadini italiani che hanno sottoscritto l’abbonamento ai prodotti e ai servizi di Amazon Kindle Unlimited. Da oggi, mercoledì 9 novembre 2022, sullo scaffale digitale ci saranno anche molte delle principali riviste (settimanali o mensili) che – fino a questo momento – erano acquistabili solamente in edicola (nella loro edizione cartacea) o attraverso i servizi di abbonamento digitale delle varie case editrici. E per loro saranno disponibili gratuitamente, senza alcun costo ulteriore (oltre a quello mensile o annuale previsto dal proprio piano).

Riviste digitali, in formato e-book. Ovviamente i titoli sono acquistabili anche da chi non ha sottoscritto un abbonamento e all’interno del portale di Amazon sono indicati i costi per ciascuna copia. Ma chi ha l’abbonamento al servizio Kindle Unlimited avrà l’accesso a questa edicola digitale senza dover aggiungere ulteriori pagamenti al costo iniziale e già versato.

Come si vede dalla schermata, troviamo riviste come Vogue, Vanity Fair, GQ, Gente, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, quasi tutto ciò che siamo sempre stati abituati ad acquistare nelle nostre edicole. Ma con l’evoluzione della rete (e la crisi dell’editoria), la soluzione digitale potrebbe spingere gli utenti verso un ritorno alla lettura.

Amazon Kindle Unlimited, arrivano le riviste gratuite

«Possono accedere ai magazine senza costi aggiuntivi, mentre tutti gli altri clienti in Italia possono comodamente acquistarli in formato digitale al prezzo indicato all’interno della vetrina», ha tenuto a precisare Amazon con la nota che ha annunciato l’arrivo delle riviste all’interno della vetrina digitale del principale sito di e-commerce. Insomma, chi ha un abbonamento Amazon Kindle Unlimited (ovvero chi paga 9,99 euro al mese, per i nuovi iscritti c’è anche un mese di prova a costo zero con possibilità di annullare l’iscrizione prima della scadenza dei 30 giorni) avrà a propria disposizione un buon catalogo di riviste. Gratis. Gli altri, invece, potranno acquistare le singole copie pagando quanto indicato sul portale.