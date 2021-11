Steve Bennon arrestato in diretta streaming, parlando con i suoi sostenitori e incitandoli a continuare i lavoro quotidiano per «abbattere il regime di Biden»

Steve Bennon si consegna alla polizia in diretta streaming per i suoi sostenitori

Steve Bannon si è consegnato alle autorità federali Usa a favore di telecamera e sembrando in diretta Streaming. La notizia di Steve Bannon arrestato arriva qualche giorno dopo essere stato incriminato per oltraggio al Congresso: l’ex consigliere di Donald Trump e capo stratega della Casa Bianca si è rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. Bannon si è consegnato questa mattina e, come riporta la stampa Usa – compresa la CNN – dovrebbe comparire di fronte a un giudice nel pomeriggio. Prima di farsi arrestare Bannon manda un messaggio preciso ai suoi sostenitori, incitandoli a resistere contro quello che chiama il «regime di Biden».

Steve Bannon arrestato: si consegna in diretta streaming

Steve Bannon has surrendered, and appeared to be streaming it live as he turned himself in to the FBI field office. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 15, 2021

Come fa notare la corrispondente alla Casa Bianca per CNN Kaitlan Collins, Steve Bennon era in diretta streaming mentre si consegnava alle autorità. Su Twitter ha iniziato a circolare il video dell’arresto di Steve Bannon, condiviso dai sostenitori ai quali si rivolge prima di cosnegnarsi.

A message from Steve Bannon before he turns himself in.🇺🇸 pic.twitter.com/eBQnFng14K — suzy (@Suzy1776) November 15, 2021

«Stiamo abbattendo il regime di Biden», afferma Bannon a favore di telecamera, mentre il caso è stato affidato al giudice distrettuale Carl Nichols (nominato da Trump). Già lo scorso ottobre l’ex consigliere di Trump era stato citato in giudizio per documenti e testimonianze ma il suo avvocato ha affermato che Bannon non avrebbe collaborato con l’indagine poiché Donald Trump gli aveva detto di non farlo.

«This is us?», chiede Bannon, parlando specificatamente a una tra le tante telecamere che lo circondano in quel momento. L’appello ai suoi sostenitori e ai sostenitori di Trump è quello di tenere ben presente l’obiettivo, ovvero «abbattere il regime di Biden». Come riporta Newsweek, il livestream rivolto ai sostenitori è stato pubblicato sulla piattaforma GETTR – lanciata all’inizio di luglio dall’entourage di Trump – e sul sito “War Room”. Oltre a incitare i supporter a mantenere gli occhi sul premio, il famoso detto “eyes on the prize”, Bannon afferma che «abbiamo gli ispanici che vengono dalla nostra parte, gli afroamericani che vengono dalla nostra parte».