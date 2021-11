Cosa cambia per gli utenti dopo la “pace” tra Twitter e Instagram

S’erano amati a tal punto da poter quasi diventare l’uno parte integrante dell’altro. Poi è arrivata l’offerta monstre di Mark Zuckerberg che ha interrotto quella corrispondenza di amorosi sensi che ha fatto iniziare una vera e propria guerra fatta di “divieti” digitali e privazioni che non consentivano agli utenti di utilizzare, parallelamente, entrambe le piattaforme social per condividere uno stesso post. Ora, con la pace sancita qualche giorno fa, sarà possibile condividere foto Instagram su Twitter.

«Hanno detto che non sarebbe mai successo – si legge nel tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Instagram -. Da oggi le anteprime della Twitter Card iniziano a essere pubblicate. Ora, quando condividi un link Instagram su Twitter, apparirà un’anteprima di quel post».

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀 Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 — Instagram (@instagram) November 3, 2021

La verve ironica del tweet pubblicato da Instagram è la sintesi della fine delle tensioni durate nove lunghi anni. Era il 2012, quando Instagram venne acquistato da Meta (all’epoca ancora Facebook) ed era entrato a far parte dell’immensa galassia nelle mani di Menlo Park. Ma quando il social delle foto era stato messo in vendita, anche il CEO di Twitter – Jack Dorsey – aveva tentato il colpaccio, non riuscendoci. L’offerta da 715 milioni di dollari fatta da Mark Zuckerberg e la promessa di non interferire nel lavoro di Kevin Systrom e Mike Krieger (i due co-fondatori di Instagram) fecero il resto. E Dorsey si offesa a tal punto dall’interrompere tutte le sue attività sul social delle foto, nonostante avesse lavorato a braccetto per anni con Systrom, quando quest’ultimo lavorava per Twitter ed era uno degli informatici più stimati all’interno dell’azienda.

Guerra e pace

Nove anni di piccole ripicche digitali che portarono al blocco diretto delle condivisioni parallele tra Instagram e Twitter. Da quando il social delle foto era finito nelle mani di Facebook, infatti, Twitter non consentiva più la condivisione diretta dei post pubblicati su Instagram. Gli utenti, infatti, fino a ieri erano costretti a utilizzare altri programmi esterni (YFrog e Photobucket, per citare solo i più noti). Anche perché, all’epoca dello strappo, il social dell’uccellino non consentiva la pubblicazione di immagini, ma solo di post testuali.

Condividere foto Instagram su Twitter, da oggi è possibile

Ora tutto cambia. La pace tra i due social permetterà di condividere foto Instagram su Twitter. Non solo sotto forma di link (quello era possibile, ma graficamente non molto esaltante), ma anche con l’anteprima fotografica di quel che è stato pubblicato su Instagram. Un passo in avanti che consentirà una maggiore interazione tra le due piattaforme e snellirà le procedure di condivisione parallela per gli utenti. Un altro passo verso una rinnovata convivenza, che segue quanto già accaduto nel recente passato (con Instagram che, per esempio, ha aperto alla condivisione dei tweet nelle IG Stories, senza passare per gli screenshot).