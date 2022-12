L’attivazione di Starlink per dare internet ai manifestanti in Iran

«Quasi 100 Starlink attivi in Iran»: così Elon Musk commenta un video che mostra alcune giovani donne in Iran camminare senza velo dopo gli ultimi mesi di proteste con le quali, considerate le moltissime persone ferite e morte per questa causa, gli iraniani provando a rendere il paese un po’ più libero. Ci sarebbero cento Starlink prossimi all’attivazione sul territorio e, fornendo questo sistema di internet satellitare, SpaceX starebbe facendo il suo per dare una mano a garantire la libertà di parola nel paese. Della questione Starlink in Iran, Musk parla già da diversi mesi.



LEGGI ANCHE >>> L’UE starebbe considerando di sostenere economicamente SpaceX per garantire l’accesso a Internet tramite Starlink

Già a settembre Musk parlava di Starlink in Iran come di uno sforzo sostenuto dagli Stati Uniti «per promuovere la libertà di Internet e il libero flusso di informazioni» per gli iraniani. Lo scopo sarebbe quello di eludere le restrizioni imposte dal governo all’accesso a internet nell’ottica di controllare e sedare la ribellione nel paese dopo la morte di Mahsa Amini.

Do you really think that this small number can help in any way?! No, I’m telling you.

Please don’t magnify this until you’re able to do something real and helpful.

— Mahdi (@mahdi) December 26, 2022