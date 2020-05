Svolta al vertice della classifica per i personaggi più amati di Star Wars. Secondo i dati raccolti dal popolare tool di raccolta per parola chiave

SEMRush Baby Yoda, in realtà chiamato The Child in The Mandalorian, è diventato il personaggio più popolare della saga con una media stratosferica di 4,7 milioni di ricerche medie negli ultimi 12 mesi.

Una popolarità clamorosa che gli fa scalzare dal gradino più alto del podio Darth Vader, che si posiziona ora al numero tre con con 893.250 ricerche mensili superato anche da Mando, vero protagonista di The Mandalorian. Neppure con la trilogia sequel i personaggi storici di Star Wars erano stati scalzati tanto che Darth Vader era stato riproposto per il giubilo dei fan in Rogue One.

Certo, questi dati sono indicativi e sicuramente la popolarità è dovuta anche all’effetto novità dovuto al rilascio di The Mandalorian. Dovremo vedere se nei prossimi mesi ed anni Baby Yoda, con l’uscita nel 2021 della seconda stagione, saprà confermarsi popolare e resistere allo scorrere del tempo come accaduto per Darth Vader sulla cresta dell’onda da più di 40 anni.

Sicuramente con la messa in vendita del peluche The Child prevista per la fine di maggio ci sarà un nuovo incremento di ricerche ed acquisti. Nel frattempo proprio in occasione dello Star Wars Day dello scorso 4 maggio è stato annunciato un nuovo film scritto e diretto dal premio Oscar Taika Waititi, che ha già diretto alcuni episodi di The Mandalorian.