L’arrivo di Star Wars IX su Disney+ non è stata l’unica bella notizia per i fan. Dopo l’esperienza con la Marvel con Thor: Ragnarok per Taika Waititi si aprono le porte della saga di Star Wars. L’autore dirigerà e scriverà un nuovo film della saga di fantascienza più amata di sempre. Un grande regalo per Taika Waititi, grande fan della saga che già aveva avuto modo di partecipare alla prima stagione di The Mandalorian doppiando il droide IG-11 e dirigendo l’acclamato ottavo episodio.

Proprio dopo aver diretto il capitolo conclusivo di questo primo ciclo aveva dichiarato che avrebbe tanto voluto tornare nella saga di Star Wars in futuro, ora il suo sogno può realizzarsi. Taika Waititi dunque dirigerà e scriverà un nuovo capitolo della saga e potrà avvalersi anche della collaborazione della sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairnstaika, in una politica in casa Disney che vede sempre più forte la volontà di inserire autrici donne.

Un nuovo progetto ad ambio budget dunque che arriva dopo la nomination all’Oscar per il delizioso Jojo Rabbit che certifica la versalità di questo autore. Non sappiamo ancora quando uscirà il film di Star Wars diretto da Taika Waititi, ma il regista prima di tutto dovrà concentrarsi sul suo nuovo Thor: Love and Thunder la cui uscita è prevista nelle sale l’11 febbraio 2022 per un San Valentino che si preannuncia molto diverso dal solito.