Perché la UE sta accusando Apple di concorrenza sleale nel mercato musicale in streaming

Cupertino, abbiamo un problema. Dopo la denuncia da parte dei vertici di Spotify, anche l’Unione Europea ha mosso i primi passi concreti nei confronti della posizione dominante di Apple nel mercato della musica in streaming. La commissione UE, per voce della Commissaria per l’agenda digitale, ha sottolineato come siano emerse molte criticità in termini di antitrust. Sui dispositivi della “mela”, infatti, ci sarebbero alcuni vincoli tecnici che ostacolerebbero le app che riproducono le canzoni. E c’è un discorso anche economico che ostacolerebbe il diritto di concorrenza. Questa accusa da parte dell’Europa aggiunge un nuovo capitolo alla denuncia presentata da Spotify contro Apple.

«Impostando regole severe sull’App Store che svantaggiano i servizi di streaming musicale concorrenti, Apple priva gli utenti di scelte di streaming musicale più economiche e distorce la concorrenza», ha affermato in una nota MargretheVestager.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out. — Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021

Spotify contro Apple, la Commissione UE accusa l’azienda di Cupertino

Questa è la posizione, dopo un’analisi preliminare della denuncia presentata da Spotify contro Apple, della situazione. La Commissione Europea, dunque, reputa che il comportamento dell’azienda di Cupertino provochi un dislivello a livello di concorrenza. Ma Apple, ancor prima della posizione ufficiale della Commissione UE, aveva già preso una posizione ben netta su questa denuncia: “Al centro di questo caso c’è la richiesta di Spotify che dovrebbero essere in grado di pubblicizzare offerte alternative sulla loro app iOS, una pratica che nessun negozio al mondo consente. Ancora una volta, vogliono tutti i vantaggi dell’App Store ma non pensano dovrebbero pagare qualsiasi cosa per questo”.