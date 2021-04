L'azienda che distribuisce musica in streaming ha annunciato una revisione delle sue tariffe in Europa

Perché, per ora, il prezzo di Spotify non aumenterà in Italia

Un aumento prezzi Spotify sta caratterizzando il mercato europeo. La piattaforma di musica in streaming, infatti, ha annunciato una rimodulazione del suo servizio: si va dall’aumento di un euro per il pacchetto base, fino all’aumento di tre euro per il pacchetto famiglia. Una vera e propria rivoluzione che era già iniziata negli Stati Uniti (dove, però, soltanto il pacchetto famiglia aveva subito un rincaro).

Aumento prezzi Spotify, il nuovo listino

Ecco il nuovo listino prezzi di Spotify in Europa:

Abbonamento Studente: da 4,99 euro a 5,99 euro;

Abbonamento Duo: da 12,99 euro a 13,99 euro;

Abbonamento Famiglia: da 15,99 euro a 17,99 o 18,99 euro.

Non ci sarà nessuna variazione, invece, per quanto riguarda la tariffa individuale che, invece, resterà stabile a 9,99 euro.

Gli utenti premium di Spotify in Italia devono preoccuparsi per il loro abbonamento? Al momento sembra proprio di no. Per quanto riguarda il mercato nazionale, infatti, Spotify Italia ha confermato a diverse fonti che non sono previsti aumenti. Questo, ovviamente, riguarda il quadro attuale.

L’azienda aveva chiuso il 2020 con un aumento degli utenti – molto sensibile, soprattutto nel Q4 -, ma con un bilancio ancora in rosso. Possibile che i rincari servano proprio a colmare questo gap: occorrerà capire se gli stessi utenti che stanno beneficiando ora del servizio potranno accettare un aumento del costo del loro abbonamento.