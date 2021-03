Spotify è pronto a sfidare Clubhouse e acquista Betty Laps

Spotify ha dichiarato di aver acquistato Betty Labs, la società dietro l’app di social audio focalizzata sullo sport Locker Room, per accelerare il suo passaggio all’audio dal vivo. Le nuove piattaforme vocali, inclusa Clubhouse, l’app sociale solo su invito, hanno visto una rapida crescita negli ultimi mesi durante la pandemia da Covid-19. Locker Room, lanciato nell’ottobre 2020, è diventato un luogo popolare tra gli appassionati di sport per chattare e organizzare feste. Il servizio di musica in streaming ha detto che nei prossimi mesi si “evolverà ed espanderà” Locker Room per offrire sport, musica e programmazione culturale, nonché discussioni dal vivo con atleti professionisti, musicisti e altre personalità. “Creatori e fan hanno chiesto formati live su Spotify e siamo entusiasti che presto li renderemo disponibili a centinaia di milioni di ascoltatori e milioni di creatori sulla nostra piattaforma”, ha affermato Gustav Söderström, Direttore Ricerca e Sviluppo Officer presso Spotify.

Spotify non ha rivelato il costo dell’acquisizione. Betty Labs è stata inizialmente sostenuta da Lightspeed Venture Partners e successivamente da GV, la divisione di capitale di rischio di Alphabet Inc, e Precursor Ventures. Lo scorso ottobre, Betty Labs ha raccolto 9,3 milioni di dollari in finanziamenti iniziali guidati da GV. “Siamo entusiasti di unire le forze con Spotify e continuare a costruire il futuro dell’audio: investiremo di più nel nostro prodotto, apriremo l’esperienza al pubblico di Spotify, diversificheremo la nostra offerta di contenuti e continueremo ad espandere la comunità che abbiamo costruito”, ha affermato il fondatore e CEO di Betty Labs Howard Akumiah. Spotify ha anche spinto nel podcasting e ha speso centinaia di milioni di dollari per aumentare la sua gamma di podcast e ha debuttato in un mercato pubblicitario di podcast. Gli screenshot condivisi da un utente Twitter la scorsa settimana hanno mostrato che Spotify stava esaminando alcuni utenti sulla frequenza con cui usavano Clubhouse. Twitter sta anche testando un’app di audio live Spaces, che prevede di lanciare pubblicamente entro aprile, e Facebook, secondo quanto riferito, si sta dilettando con la propria offerta audio live.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]