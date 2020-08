Chiude anche il Sottovento, altro locale della movida in Costa Smeralda: il titolare ricoverato per Covid

Non è solo la situazione del Billionaire a tenere con il fiato sospeso. Se nel locale di Briatore (attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano) a Porto Cervo sono stati trovati 60 dipendenti (su 90 tamponi processati) positivi al Coronavirus, c’è anche un altro noto locale della movida in Costa Smeralda ad aver chiuso i battenti dopo che il suo proprietario è stato ricoverato con sintomatologia grave all’ospedale di Sassari. Si tratta del Sottovento, club esclusivo molto frequentato da vip e calciatori nella zona Nord della Sardegna.

Il gestore della famosa discoteca è stato ricoverato nella giornata di ieri nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari. Ha presentato, fin dall’arrivo in ospedale, sintomatologie gravi e per questo motivo, come riportano alcuni media locali, è stato anche sottoposto ad alti flussi di ossigeno per aiutarlo nella respirazione. Le sue condizioni sono monitorare continuamente dal personale medico del nosocomio sardo in attesa di sviluppi.

Sottovento, l’altro locale della movida sarda chiuso per Covid

In via precauzionale, dopo la notizia del titolare contagiato, il Sottovento è stato chiuso al pubblico. Seguendo l’ordinanza diramata dal Ministero della Salute, infatti, nel locale non si ballava più ma era rimasto aperto per via del suo ristorante e per l’attività di pianobar. Negli ultimi giorni, prima del documento firmato da Roberto Speranza, tantissimi volti noti dello spettacolo e del calcio avevano frequentato quel locale.

Vip e calciatori negli ultimi giorni

Da Diletta Leotta a Zlatan Ibrahimovic, passando per Paolo Bonolis e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo al Covid al rientro in Emilia-Romagna dopo le vacanze in Sardegna. L’attenzione, dunque, resta molto elevata con le persone che hanno frequentato il Sottovento che sono invitate a effettuare i test di rito per evidenziare (e scongiurare) l’eventuale contagio Covid.

(foto di copertina: da Google Maps)