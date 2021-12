Avete sicuramente iniziato a notare i sottotitoli automatici nei video di Twitter

Twitter te lo spiega con i sottotitoli. Nell’ottica dell’aumento dell’inclusività e dell’accessibilità dei dispositivi alla piattaforma, il social network fondato da Jack Dorsey ha introdotto una funzione molto importante sulla sua piattaforma che, da martedì 14 dicembre, è disponibile su tutti i dispositivi mobile Android, iOS e anche sulla versione desktop della piattaforma: i sottotitoli dei video su Twitter.

LEGGI ANCHE > Come appariranno le reactions e i downvote su Twitter

Quando parte un video su Twitter, normalmente, ciò avviene senza audio. L’aggiunta di sottotitoli dei video su Twitter permette invece all’utente di avere subito un quadro chiaro dei dialoghi presenti all’interno del contenuto multimediale, anche se sta consultando l’app in un luogo o in una circostanza in cui è impossibile alzare il volume. Questa impostazione resiste fino a quando l’utente, invece, non decide di abilitare l’audio del proprio dispositivo e di fruire del video non solo attraverso le immagini, ma anche attraverso i suoni.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device’s accessibility settings

Web: use the “CC” button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021