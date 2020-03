La Uefa sta (finalmente) decidendo di sospendere Champions ed Europa League

Ci sono voluti giorni trascorsi tra immagini si assembramenti di masse di tifosi fuori e dentro gli stadi. Ci sono voluti i primi casi di calciatori positivi al Covid-19 (come il difensore della Juventus Daniele Rugani e quello dell’Hannover Timo Hubers). Ci soni volute le decisioni di Italia (prima) e Spagna (poi) di sospendere i campionati. C’è voluto tutto questo, sommato ai numeri dei contagi e delle morti da Coronavirus in Italia e nel Mondo per convincere la Uefa alla sospensione Champions League ed Europa League.

Ad anticipare la notizia è stato il quotidiano spagnolo Marca che parla di decisione a cui manca solamente l’ufficialità. La sospensione Champions League ed Europa League dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, fermando anche i match in programma questa sera per la seconda competizione Europea (dopo il rinvio già concordato di Siviglia-Roma e Inter-Getafe).

In attesa della sua ufficialità, anche la Champions League e l’Europa League sono sospese – si legge su Marca -. Oggi si sarebbe dovuta giocare giocare la gara di andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea, ma a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus si è deciso di sospendere tutto. Ricordiamo che la prossima settimana il Real Madrid e il Barça avrebbero dovuto giocare le partite del secondo turno contro Manchester City e Napoli.

Sospensione Champions League ed Europa League, l’attesa decisione della Uefa

Manca solo l’ufficialità, dunque. La Spagna ha già comunicato lo stop alla Liga per le prossime due settimane, mentre l’Italia ha fermato lo sport fino al 3 aprile. Questi provvedimenti nelle prossime ore potrebbero essere adottati anche dalla Germania e dalla Francia. La Premier League, per il momento, potrebbe andare avanti a porte chiuse. Il tutto, però, è ancora in itinere.

