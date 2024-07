Il decreto legislativo che ha cancellato il "Comitato Media e Minori" prevede l'istituzione di questo nuovo organo. Ma siamo a luglio, la norma è in vigore dal 2 maggio e questo organo sostitutivo non esiste. E non si sa quando nascerà

In arrivo il “Comitato consultivo interistituzionale”, di cui non si sa nulla

Il vocabolario della lingua italiana definisce il verbo sostituire come l’azione di «mettere una persona o una cosa al posto di un’altra». Dunque, se si vuole sostituire un Comitato occorre avere già pronto un altro organo con le stesse (o simili) funzioni e poteri. Questo dettaglio sembra essere passato di mente al legislatore italiano (il governo) che ha approvato un decreto legislativo in cui – di fatto – si fanno cessare le funzioni del Comitato media e minori a cui subentra il Comitato consultivo interistituzionale. Peccato che per quest’ultimo manchi ancora un decreto attuativo in grado di indicare quali saranno i suoi compiti e da chi sarà costituito.

Dunque, almeno per il momento, dal 2 maggio scorso – giorno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 50/2024, le funzioni e i poteri (di controllo e monitoraggio) del Comitato media e minore non hanno realmente un padrone. Di conseguenza, le segnalazioni (nonostante la pagina dedicata sul sito del Mimit sia ancora attiva) di violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, rischiano di perdersi nel vuoto e ad andare a ingolfare il sistema di Agcom.

Comitato consultivo interistituzionale, cos’è e come funziona

Una sostituzione arrivata, ma al momento – utilizzando una metafora calcistica – stiamo giocando “con un uomo in meno”. Perché secondo quando indicato dal suddetto decreto legislativo approvato il 25 marzo 2024 ed entrato in vigore lo scorso 2 maggio, è prevista l’istituzione di un Comitato consultivo interistituzionale all’interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Peccato che, a oggi, di tutto ciò non si sappia nulla. Nel dettaglio, l’articolo 8 definisce quel che dovrebbe (a grandi linee) fare questo Comitato che sostituisce il già cancellato “Media e Minori”:

«Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati».

Si parla di un decreto ministeriale annunciato – per legge – nel mese di marzo. Oggi siamo entrati nella seconda decade di luglio e ancora non vi è traccia di nulla. Dunque, non sappiamo se e quando entrerà effettivamente in funzione, come funzionerà e chi vi farà parte. Al momento, resta solamente una pagina sul sito del MIMIT per inviare segnalazioni che finiranno nel vuoto.