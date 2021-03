Ufficiale, Sony chiude il PlayStation Store su Ps3, PsP e Ps Vita

“Chiuderemo il PlayStation Store il 2 luglio 2021 sulle console PlayStation 3 e il 27 agosto 2021 sui dispositivi PlayStation Vita. Inoltre, la funzionalità di acquisto per PSP (PlayStation Portable) verrà interrotta il 2 luglio 2021”. Con questo comunicato, Sony ha annunciato ufficialmente la chiusura degli store di giochi e contenuti multimediali delle console Ps3, Ps Vita e Psp.

Sony ha inoltre pubblicato le linee guida per i possessori delle tre piattaforme, spiegando loro anche come utilizzare i titoli acquistati. Ad esempio, proviamo a rispondere ad alcune domande: quali funzionalità sarà possibile utilizzare dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP? Tra le funzionalità a cui si potrà ancora accedere troviamo la possibilità di: scaricare di nuovo e giocare ai titoli acquistati in precedenza; accedere ai contenuti video/multimediali acquistati in precedenza; riscattare giochi e codici PlayStation Plus; scaricare di nuovo e giocare ai titoli riscattati tramite PlayStation Plus, per tutta la durata dell’abbonamento al servizio. Non si potrà invece più: acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi giochi e contenuti video; effettuare acquisti nel gioco tramite titoli per PS3, PS Vita e PSP; riscattare i codici dei fondi del portafoglio PSN (ad esempio, le carte regalo) su PS3, PS Vita e PSP quando il PlayStation Store e la funzionalità di acquisto per tali dispositivi verranno chiusi. I fondi del portafoglio PSN resteranno nell’account di PSN, tuttavia sarà possibile utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5.

Come si potrà accedere ai propri giochi? Sarà possibile scaricare i propri contenuti di proprietà su PS3, PS Vita o PSP accedendo all’elenco di download dal rispettivo dispositivo.

Nel caso di un utente attivo solo su PS3, PS Vita o PSP che al momento non possiede una PS4 o PS5, cosa succederà ai fondi rimasti nel suo portafoglio PSN dopo la chiusura del PlayStation Store per questi dispositivi? I fondi del portafoglio PSN resteranno nel proprio account di PSN, tuttavia sarà possibile utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5. Se si è attivi solo su PS3, PS Vita o PSP, non si utilizza una console PS4 o PS5 e non si vuole utilizzarne una, è possibile richiedere il rimborso dei fondi rimasti nel proprio portafoglio. Se si ha intenzione di ricaricare il portafoglio prima della chiusura dello Store, un suggerimento è quello di ricaricare solo l’importo minimo necessario per acquistare il contenuto desiderato.

Sarà possibile ancora acquistare contenuti Cross-Buy dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP? Sì, sarà possibile ancora acquistare contenuti Cross-Buy tramite PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5, e accedere alle versioni per PS4 e per PS3/PS Vita/PSP.

La chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP avrà ripercussioni sull’abbonamento PlayStation Plus o PlayStation Now? No, ciò non avrà alcuna ripercussione sugli abbonamenti PlayStation Plus o PlayStation Now attivi degli utenti.

La chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP avrà ripercussioni sui titoli che sono stati riscattati tramite il proprio abbonamento a PlayStation Plus?

No, sarà ancora possibile scaricare di nuovo e giocare ai titoli riscattati tramite PlayStation Plus, per tutta la durata dell’abbonamento al servizio.

Sarà ancora possibile riscattare codici su PS3, PS Vita e PSP dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto?

Si potrà ancora riscattare giochi e codici PlayStation Plus su PS3, PS Vita e PSP quando il PlayStation Store e la funzionalità di acquisto per tali dispositivi verranno chiusi. Non sarà invece più possibile riscattare i codici dei fondi del portafoglio PSN (ad esempio, le carte regalo) su PS3, PS Vita e PSP quando il PlayStation Store e la funzionalità di acquisto per tali dispositivi verranno chiusi. I fondi del portafoglio PSN resteranno nel proprio account di PSN, tuttavia sarà possibile utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5.

Sarà ancora possibile scaricare contenuti video di proprietà dopo la chiusura del PlayStation Store e della funzionalità di acquisto su PS3, PS Vita e PSP?